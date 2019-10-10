2008金融風暴神準分析師：今年底美股大跌將無法避免

曾經準確預測過 2008 年金融風暴的前高盛分析師 Raoul Pal 認為，今年年底可能會再看見美股大跌，這個趨勢恐怕無法避免。

最近美股市場消息多空夾雜，相反方向的論述讓人有些無所適從，美中貿易戰你來我往，讓上週三道瓊工業指數一下蒸發 300 點；但下周又有大型銀行領軍展開的財報季，美股走向一時之間有些難以判斷。

不過，回顧去年年底的美股重挫，Raoul Pal 指出，今年年底，美股可能還會再來一波大跌，而這個趨勢可能很難避免。

Raoul Pal 分析，今年可能股災再現的原因有三：

一．首先是美股庫藏股規模正在放緩，當美股企業放緩回購庫藏股的步伐時，會對股價帶來壓力，因過去十年來美股的最大買盤即是公司之庫藏股。

二．其次是流動性壓力，今年短期借貸市場狀況不佳，雖然聯準會有意提振，但效果不彰。這可能表示，媒合買賣雙方的造市者買入得較少，因此市場流動性也變得較差。

三．最後是美國的嬰兒潮世代，他們到了 70 歲之後，每年必須賣出 5% 的 401 退休帳戶之持股來滿足退休開銷，而今年與去年差異太大，必須賣出 7.5% 的退休金持股才行，估計這些交易會在年底發生，但若是考慮到假期因素或資產調度，賣股潮最快從 10 月就會開始。

Raoul Pal 甚至認為，先前 2018 年底的美股下跌，部分原因是嬰兒潮世代賣出股票所致，Raoul Pal 表示，嬰兒潮世代的退休金投資部位中確實持有太多股票，況且股票風險又偏高，因此他們會決定賣出股票，只是，這對股市頗具殺傷力。

而據 ThinkMarkets 數據顯示，先鋒旗下的 S&P 500 ETF 基金本週以來已流出 29 億美元資金，是過去 10 個月來最大單週資金流出；同時也是該檔基金自 2010 年 9 月成立以來第二大單週資金流出，顯示市場資金確實正在流出美股。

先鋒 S&P 500 ETF 近 3 年資金流動 (圖: ThinkMarkets 分析師 Naeem Aslam)