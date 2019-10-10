台灣小米佈局實體門市 攜手3C通路

台灣小米除強化實體門市外，近期積極佈局新零售市場，8 月底與新光三越合作後，下週將宣布，結合在地 3C 通路成為新零售合作夥伴，並同步公布新機 Redmi Note 8 Pro 在台上市時間和價格。

台灣小米表示，10 月 16 日將舉辦「小米台灣 Redmi Note 8 Pro 暨新零售夥伴發佈會」，其中小米 Redmi Note 8 Pro 擁有 6400 萬像素四鏡頭，將開啟手機攝影新時代，除生態鏈智慧新品同場發佈外，也會正式公開在地 3C 通路成為新零售合作夥伴。

總經理羅燕日前表示，全台 11 間小米之家，上半年營業額年增 81%，看好實體店面銷售，預計年底前將在拓展 5 家實體門市，其中 3 家進駐新光三越台北南西店、台中中港店及台南新天地。

另外，今年底前會陸續於台北、苗栗、台中、台南及屏東啟動更多門市通路，加上即將公布的 3C 通路夥伴，均顯現台灣小米佈局實體店面的決心。

Redmi Note 8 Pro 規格方面，搭載 6.53 吋 FHD + 螢幕，內建聯發科 Helio G90T 處理器，4500mAh 電池並支援快充，相機則搭載 AI 四鏡頭主相機，分別為 6400 萬畫素主鏡頭、800 萬畫素 120 度超廣角鏡頭、200 萬畫素超微距鏡頭及 200 萬畫素景深鏡頭，前置鏡頭則是 2000 萬畫素。

小米供應鏈包括鴻海 (2317-TW) 旗下富智康，組裝代工廠英業達 (2356-TW)、面板廠友達 (2409-TW)、晶片廠聯發科 (2454-TW)。