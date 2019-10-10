〈潛力股〉訂單能見度高+擴新產線 國光生2021年營運爆發

疫苗廠國光生 (4142-TW) 今年受惠美國市場布局有成，第 3 季營收創歷史新高，營運也可望轉虧為盈，訂單能見度已看到明年，加上 2021 年下半年啟動新產線，法人預期，明年獲利增溫，後年將是營運成長高峰期。

國光生與美國 Protein Sciences 公司合作，生產四價季節流感疫苗，去年約出貨 400 萬劑，今年放大至 760 萬劑，預計今年全年可貢獻 5 億元營收，國光生表示，雖然美系客戶 11 月才會下明年訂單，預期數量與今年相當。

展望今年，國光生表示，第 3 季受惠流感疫苗訂單出貨完畢，營收創新高，另今年流感疫苗施打日期為 11 月中，較往年晚一個月，因此今年第 4 季主要動能來自國內公費流感疫苗，10 月將先小量出貨，11-12 月則會放量，預計年底前出貨 410 萬劑，法人預期，第 3 季營運可望轉虧為盈，第 4 季受惠公費流感疫苗，量大、單價高，營收將優於第 3 季。

產能方面，國光生表示，廠區第 1 條填充線產能已達滿水位，每年生產量為 1800 萬劑，由於訂單能見度高，已投入第 2 條產線建置，產能上看 6000-8000 萬劑，預計 2021 年開始投產，將是營運成長高峰期。

國光生 9 月營收 2.69 億元，月增 24.9%，年增 173.68%；累積前 9 個月營收 6.72 億元，年增 61.7%；第 3 季營收 5.06 億元，季增 381%，年增 60.6%。