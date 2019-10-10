英特爾啟動雅典娜計畫 各廠先關注CPU供需問題

全球處理器大廠英特爾 (INTC-US) 執行長 Robert Swan 日前造訪台灣，與 80 多家台灣合作夥伴聚會，強調將持續投資台灣，並宣布將在台灣起動「雅典娜計畫」(Project Athena)，而在雅典娜計畫啟動前，各家廠商關注的重點，仍在 14 奈米製程生產的 CPU 近期傳出缺貨的問題。

業內人士表示，去年 10 奈米 CPU 傳出缺貨後，雖然今年第 2 季已陸續緩解，但現在又傳供需吃緊，推測是各廠為避免重演去年 10 奈米缺貨的狀況，擴大採用新 14 奈米 CPU，造成市場供不應求。

英特爾強調，將致力改進 PC 客戶的供需平衡，今年上半年 PC 客戶需求確實超出內部預期、第三方預測，已增加 14 奈米製程的產能，以因應年底客戶新品上市，同時擴充 10 奈米製程產量，Robert Swan 也透露，今年 14 奈米產能已提升 25%。

英特爾進一步表示，即便產能不斷提高，但在以 PC 為中心的業務中，供需仍具挑戰，正在積極因應。

英特爾今年推出雅典娜計畫 (Project Athena)，針對筆電創新進行驗證，提出 6 項評比指標進行驗證，包含即時行動、效能與反應能力、人工智慧、電池續航力、連接性以及外形設計等，未來更不排除運用 5G 和 AI 等新世代科技，打造新一代的高效能低功耗的筆電。

據了解，目前加入雅典娜計畫的台廠，包括品牌廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)，微星 (2376-TW)，代工廠仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW)，相關零組件供應商聯詠 (3034-TW)、瑞昱 (2379-TW)、義隆 (2458-TW)、群創 (3481-TW) 等也有加入。