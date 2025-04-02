不只是「對等關稅」？傳川普團隊正考慮20%的普遍關稅
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-02 14:50
備受矚目的美國總統川普關稅計畫又傳新發展。據《華盛頓郵報》報導，川普政府正在考慮實施一項廣泛的關稅方案，對幾乎所有進口商品徵收約 20% 的普遍關稅。此舉旨在兌現川普總統長期以來承諾的，扭轉他所謂的不公平貿易行為。
知情人士透露，川普團隊最近幾天考慮對幾乎所有進口產品徵收 20% 的普遍關稅 (universal tariff)，而不是採取針對不同國家徵收不同關稅的對等關稅 (reciprocal tariff)。
報導稱，白宮助理據稱已起草一份提案，對大多數進口商品徵收約 20% 的關稅。政府估計，這些關稅，加上對汽車和製藥等特定行業額外徵收的關稅，可能產生超過 6 兆美元的聯邦收入。
《華盛頓郵報》指出，川普總統本人傾向於採取廣泛的、普遍性的關稅措施，儘管他也表示願意考慮針對特定國家的方案。他周一曾表示：「他們向我們收取多少，我們就向他們收取多少」。白宮方面強調，目前仍在權衡多種選項，尚未做出最終決定。
然而，這項擬議的關稅措施已引發經濟界的擔憂。《華盛頓郵報》報導指出，穆迪分析首席經濟學家 Mark Zandi 表示，如果這些關稅引發美國貿易夥伴的報復，美國經濟可能會陷入為期 1 年的衰退，並可能導致失業率升至 7% 以上。
不過，白宮方面駁斥了這些警告，聲稱過去對類似關稅的擔憂已被證明是沒有根據的。白宮發言人 Karoline Leavitt 周一向記者表示，川普總統將宣布一項關稅計畫，以「扭轉數十年來一直掠奪這個國家不公平貿易行為。他這樣做是為了美國工人的最大利益」。
有報導指出，美國貿易代表目前正在探討對部分國家徵收較低關稅的可能性。《華爾街日報》周二的報導引述知情人士稱，一旦實施，這些國家的關稅稅率將低於 20% 的普遍關稅方案。
美國總統川普預計將於美東時間周三下午 3 時 或 4 時 在白宮玫瑰園宣布政府新關稅的詳細資訊。Leavitt 表示，關稅將在宣布後立即生效，因為川普總統已經預告了相當長的一段時間，並強調華爾街能夠安然度過。
她還補充說，川普總統願意聽取外國政府和企業降低稅率的要求，許多國家已就關稅計畫與白宮聯繫，川普總統歡迎就關稅展開談判，但他非常專注於糾正過去的錯誤，希望美國工人能夠受到公平對待。
與此同時，美國貿易代表辦公室正在準備第三個方案，即對部分國家徵收全面關稅，且關稅可能不會像 20% 的普遍關稅稅率那麼高。儘管川普總統周一晚間透露他已經「確定」了關稅計畫，但熟悉計畫的人士強調，政策討論仍在繼續。此外，少數共和黨參議員表示將考慮投票支持民主黨的一項決議，該決議定於周三進行表決，旨在挑戰總統的緊急關稅權力。
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