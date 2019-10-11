〈觀察〉迎資金回流商機 銀行推家庭財管搶大餅

為引導台商資金回流，加上香港反送中催化資金外流，銀行嗅到資金回流商，機積極擘畫財富管理方案向高資產客戶招手，過去聚焦金字塔頂端的外商銀行，現在也比照本國銀行，將目標鎖定核心家庭，提供整套家庭理財計畫，一手打理全家人的理財大小事。

台商資金回流、香港反送中引發資金外移，為掌握資金移動商機，金管會研擬「媲美星港財富管理方案」，研議鬆綁法規吸引資金回台，嗅到資金商機的銀行近期動作頻頻，重新包裝財富管理方案，搶高資產客戶。

國內財富管理市場競爭激烈，國銀為了爭搶客戶瞄準核心家庭推出家庭式財管方案，理財重點主打資產傳承，包括投資、保險與稅務規劃、換匯、轉帳等優惠外，平均往來資產規模約 200 萬~ 300 萬元即可享有銀行理財服務。

外銀滙豐銀行近期也針對自家卓越理財財富管理方案變身改造，會員門檻只要往來總資產 300 萬元，一人成為會員，全家最多 4 人都可成為卓越理財管客戶，除了跨國股票投資服務外，用戶還能一口氣開設 9 種外幣帳戶，供客戶隨時提領。

銀行主管表示，這波台商資金回流，除了為躲避貿易戰而將生產線移回台灣外，多數客戶更重視資產能否傳承，家庭式的財富管理可透過理財、稅務規劃滿足客戶家庭成員理財需求，對於高資產客戶而言相對具吸引力。

銀行主管表示，跟一般個人式財富管理相比，家族財富管理除了為客戶個人量身打造客製化商品外，因應市場風險進行部位調整外，還能進一步放大檢視家族成員的資產配置，是否過度有風險過度集中，並依照個人風險屬性進行機動性調整。