台股16年含息累積報酬320% 10檔ETF殖利率逾4%吸睛

台股 16 年以來，含息累積報酬率達 320%，顯示選擇高配息標的且長期投資，績效亮眼，10 月將除息的 ETF 中，有 10 檔殖利率可望超過 4%，其中，「國民 ETF」元大台灣高股息 ETF(0056-TW) 成立 12 年來，因為配息填息紀錄佳，為目前受益人數最高、達 12.7 萬人的 ETF。投信法人表示，想要讓資金「滾雪球」的投資人，建議投資組合中可納入台股有配息機制的 ETF。

10 月為 ETF 除息旺季，除了「國民 ETF」元大台灣高股息 ETF 今年每股預計配發金額 1.8 元，殖利率可望超過 6% 居冠；元大 10 年 IG 電能債殖利率預估也約 6%，國泰 1-5Y 高收債則也有超過 5%，國泰投資級公司債、國泰 5Y + 新興債、凱基科技債 10+、富邦美國特別股、台新 JPM 新興債、台新美元銀行債、元大投資級公司債等也都有約 4% 的殖利率。

台股股利殖利率高達 4.2%，在全球名列前茅。雖然近來台灣加權指數在「萬一」關卡上下震盪，但台灣加權股價報酬指數 (含息) 已突破 2 萬點大關，也就是說台灣加權報酬指數將期間配發股息還原計算後，將股息再投入以及長期投資報酬率可觀。

根據元大投信統計 2003 年 2 月至 2019 年 9 月 20 日期間，超過 16 年半以來，考量匯率因素 (台幣計價) 後，台灣加權報酬指數 (含息) 累積報酬率為 320%，與 S&P500 淨報酬指數 (含息) 累積報酬率 305% 相差不遠，因此建議做長期退休規畫時，投資組合中除了放眼全球，也不宜忽略台灣資產布局。

元大投信表示，尤其退休族最怕的就是本金侵蝕、現金流不穩定，因此退休金挑選標的可掌握幾個原則，包含選擇標的價格波動要小，最後還要考慮配息機制與收益率表現，想要「滾雪球」的投資人，建議投資組合中可納入台股有配息機制的 ETF，以獲取類似主基金的報酬表現，還可選擇不配息型，自動將股息再投入，加速累積退休金。