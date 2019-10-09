品牌雙A 9月營收月增逾2成 新品帶動下半年營運成長

筆電雙 A 品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今 (9) 日公布 9 月營收，第 3 季為傳統旺季，加上開學季需求帶動，營收雙雙月增 2 成以上，法人表示，隨著新品陸續上市，下半年營運可望持續成長。

華碩 9 月品牌合併營收 351.51 億元，月增 25%、年增 6%，累計今年前 9 月品牌合併營收 2279.58 億元，年減 3%，第 3 季品牌合併營收 860.91 億元，年增 7%。

華碩表示，第 3 季營收優於預期，筆電、板卡等主要產品線，出貨量已回復至前年同期水準，受益於新產品循環、產品組合，歐洲、亞太市場筆電、板卡出貨量，第 3 季也已達年增雙位數以上，電競筆電出貨年增也逾 2 成。

華碩進一步表示，在產品及營運管理上改善，已逐步發揮效益，預期未來數季可望持續朝正向發展，惟貿易戰對總體經濟環境及消費力影響，及處理器供貨尚有不穩定因素，是短期較大營運風險。

宏碁 9 月品牌合併營收 243.42 億元，月增 20.4%、年增 6.2%，累計今年前 9 月合併營收 1727.01 億元，年減 3.3%，第 3 季合併營收為 628.70 億元，季增 14%、年減 3.8%。

宏碁 ConceptD 日前正式在台開賣，將逐步於東南亞市場開賣，可望成為下半年成長動能，宏碁表示，公司持續轉型，並建立多重事業引擎，如安碁資訊 (6690-TE)、智聯服務公司、展碁國際公司、安圖斯科技等成長動能將持續發酵。

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 也公布 9 月合併營收達 117.21 億元，月增 3.42%、年增 11.12%，累計今年前 9 月合併營收 884.46 億元，年減 0.37%，第 3 季營收 328.12 億元，季增 25.51%、年增 14.34%。

微星表示，預期今年電競產品營收仍有 1 成以上成長，高於產業平均，今 (9) 日也宣布搶攻 AIoT 商機，切入服務型機器人領域，推出 Autonomous Mobility Robot(AMR)，並已獲大潤發及日月千禧酒店認證，預期明年也將有 15-20% 成長。

技嘉 (2376-TW) 受惠於伺服器及板卡新品出貨，9 月合併營收達 56.64 億元，月減 7.86%、年增 25.37%，累計今年前 9 月合併營收 460.07 億元，年減 4.1%，第 3 季營收 176.67 億元，季增 43.4%、年增 29.6%。