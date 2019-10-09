英國與歐盟接近談崩 高層官員互相指責對手

英國與歐盟之間的脫歐談判，週二 (8 日) 已經接近談崩的邊緣，英國和歐盟領導人均忙著指責對方拒絕讓步。

在倫敦，英國政府週二指責歐盟採取了更加強硬的新立場。唐寧街官員表示，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 要求英國改變愛爾蘭的邊界問題的態度，使得妥協基本上是不可能的，並補充說，英國脫歐談判「接近崩潰」。

英國已經進行了 3 年多的嘗試，試圖找到一種方法，能與歐盟談成協議後離開，以實現 2016 年公投的結果。首相強生 (Boris Johnson) 威脅，無論是否談成協議，英國都會在 10 月 31 日前脫歐。

另一方面，歐洲議會主席 David Sassoli 在會見英國首相強生後，質疑強生是否認真看待達成歐協議一事。雙方的談判人員，看起來可能不會在週三見面。

愛爾蘭外長 Simon Coveney 在都柏林表示，當前情勢的發展，似乎朝著「一場互相推卸責任的遊戲演變，而不是真的在試圖解決問題」。

較早之前，據《Spectator》雜誌援引強生辦公室官員說法，認為達成脫歐協議的機率微乎其微，強生政府正在為脫歐談判破裂做準備。

此外，由於唐寧街指責歐盟方面轉變立場，也激怒了歐洲理事會主席圖斯克 (Donald Tusk)，他在推特上發文攻擊強生，指責英國「玩弄歐洲和英國的未來」，根本沒有明確計畫到底想要什麼。