強生：若歐盟堅持北愛留關稅同盟 脫歐協議不可能執行

英國脫歐期限在即，《彭博社》引述消息人士報導，英國首相強生 (Boris Johnson) 回應德國總理梅克爾 (Angela Merkel)，稱若歐盟要求北愛爾蘭續留關稅同盟，那麼雙方不可能在脫歐協議上達成共識。

消息人士指出，強生在提交最終版脫歐協議制歐盟委員會前，曾和梅克爾進行電話會議，但強生的新提案在當時就被明確指出「不可能」執行。梅克爾當時向強生明確表示，除非北愛爾蘭加入關稅同盟，否則英國脫歐協議基本上「不可能」執行。

英國雜誌《旁觀者》指出，強生身邊一位官員認為，政府正準備應對談判破裂。

不只歐盟對於新方案持保留態度，強生的新版脫歐方案日前便遭法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 要求修改，馬克宏認為，英國應在脫歐條件上作出讓步，才能在「尊重歐盟原則」的基礎上達成協議，呼籲英國在即將到來的歐盟峰會前完成上述工作。

經過各方呼籲後，強生依舊維持強勢態度。其在上週提出脫歐新方案時便強硬表態，警告歐盟若不接受其最終脫歐提案，就等著接受硬脫歐的局面。

對此，影子脫歐事務大臣 Sir Keir Starmer 強烈批評，認為強生不會為無法達成脫歐協議負起責任，呼籲議會團結，防止無能政府將英國趕出歐盟。

英國廣播公司 (BBC) 報導，目前德國政府尚未針對總理評論進行解釋，不過一位接近脫歐談判的歐盟官員稱，梅克爾的評論無法反映歐盟的立場。

針對談判進展，歐盟外交官受訪表示，脫歐談判在目前仍處於「零進展」，在某種程度上，他們甚至認為情況正在倒退。

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