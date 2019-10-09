明尼亞波里斯Fed：貿易戰對美國經濟的影響難以估量 (Hold)

美國與中國之間的貿易戰持續延燒，兩方也即將進行新一輪的會談，但至今仍未見到實質性進展，市場對貿易戰終結的期望低落，美國聯準會 (Fed) 明尼亞波里斯分行總裁 Neel Kashkari 在週二 (8 日) 表示，美國聯準會 (Fed) 很難量化中美貿易戰所帶來的影響，以及對美國經濟帶來的衝擊。

Kashkari 表示，貿易戰對於經濟的衝擊不僅僅是關稅所造成的成本增加，同時它也抑制了企業和家庭的支出從而經濟放緩。因此，儘管聯準會正試圖制定一個計量的模式，以預估可能帶來的損害，但貿易戰的影響是幾乎不可能去量化的。

美國總統川普所推動的貿易戰已對全球經濟帶來風險，各國持續呼籲盡早結束糾紛，因全球製造業活動已出現萎縮，並加劇金融市場波動和影響到投資者信心。

摩根大通全球製造業按產品區分之 PMI 表現 紅：消費財 藍：中間財 紫：資本財 圖片：IHS Markit、JP Morgan

此前澳洲、加拿大、新加坡和印尼的財政部長曾聯合呼籲結束美中貿易戰，直指貿易戰長期下來已經擾亂了市場並阻礙了經濟成長。

該份多國財長聯合聲明指出：「因為對經濟前景的不確定性，已導致進出口和製造業活動放緩，且已經看到金融市場波動、匯價不穩、新興市場資本流入減少。而全球貿易受阻也正在影響投資者的信心、商業投資和生產力，在經濟成長放緩的前景下，風險依然向下傾斜。」

此外，美國商會的調查顯示，美中兩國的報復性關稅正在打擊企業營收，並導致美國企業改變在中國市場的策略，有些在中國的美國企業則表示，這些限制讓他們難以進入當地市場並開展業務。