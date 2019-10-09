彭博：中國對與美國達成「有限貿易協議」持開放態度

據《彭博》報導，一位直接了解談判的官員稱，中國官員仍對與美國達成部分貿易協議持開放態度，希望能藉此減少中國經濟遭受的損失。

要求匿名的官員指出，參加週四 (10 日) 開始的美中貿易協商的中國貿易協商代表團，對於達成全面協議、永久性結束中美貿易戰並不樂觀，但只要美國總統川普不對中國進一步加徵關稅，其中包括分別於 10 月和 12 月生效的兩輪加徵關稅，那麼中國就將接受一份「有限的貿易協議」。

該官員表示，作為交換，中國將同意一些非核心讓步，例如再增加購買美國農產品，但中國在關鍵問題上不會做出讓步。

這名官員沒有提供進一步的細節信息，中國商務部也未回應《彭博》的詢問。

不過在美中正式協商前，白宮宣布將多家中國科技公司列入黑名單，白宮並指控中國捲入了新疆對穆斯林少數民族的侵犯人權行為，同時對相關的中國官員實施簽證禁令，與此同時，中國與 NBA 就言論自由展開的論戰，顯示美中對此一議題的鴻溝仍大。

但一些分析師相信，這是美中談判前的「老套路」，不影響雙方對談氣氛。

前中國商務部官員、現任中國世界貿易組織研究會副會長的霍建國稱，「我認為接下來的貿易磋商可能取得大的突破，因為雙方都展現了友好姿態並釋放出積極信號」。

霍建國表示，近期美國採取的黑名單和制裁措施，只是美國在談判前採取的慣常策略，這符合川普一貫的極限施壓政策，不應太當回事。

截至台北時間週三 (9 日) 17 時許，美股道瓊期貨電子盤暫報上漲 170 點或 0.65% 至 26308.0 點， 自前一交易日收盤下跌 313.98 之後出現小幅反彈。

美股道瓊期貨 15 分鐘走勢圖 圖片：investing.com

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