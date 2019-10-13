〈ETF大講堂〉川普阻美資流入中國 自由與人權ETF逃過一劫？

美中貿易戰持續升溫，上週，川普政府傳出正在考慮研擬方法撤銷中國企業在美國證交所掛牌的上市資格，以限制美國資金流入中國。此外，基於對美國投資人可能帶來的重大風險，川普政府也計畫進一步審查指數公司納入中國企業的決定。

雖然市場經濟學家認為，儘管此類限制的可能性很小，但如果通過，則有可能造成數十億美元的投資額損害，其中不僅是與中國 A 股股票相關的投資，更廣泛的新興市場指數和產品相關的投資也將受到影響。不過，還有一些產品能讓投資者再避開中國的情況下在新興市場進行投資。

例如，自由與人權的 ETF，價值 1270 萬美元的 Alpha Architect 自由 100 新興市場 ETF (FRDM-US)。 FRDM 是按照「公民自由」、「政治自由」、「經濟自由」這三項自由及人權程度去選股，以「自由程度」的指標來衡量納入的國家的權重，其中包含暴力衝突的數量、新聞和司法系統的自由以及公民如何自由地獲得資本。

Life+ Liberty Indexes 的創辦人，也是 FRDM 的發起人 Perth Tolle 表示：「好消息是我們不必面對這樣的問題，在這些新興市場指數 ETF 中有很多都納入中國，在以市值加權的新興市場指數中，中國都有超過 30% 的比例。不過，我們通過使用自由來權重，能夠避免在不自由的市場上投資的風險。」

Tolle 認為，在不自由的市場中，政府可以隨意關閉公司，或是將其國有化。甚至監視企業與員工在國內或國外的流動。面對中央政府，還有著效率低下的問題。而自由國家往往具有更可持續的增長，也有能力從虧損中恢復得更快，因為這些國家更能自由地帶來創新，且在資本和勞動力上更有效率。

「我們的目標是給較自由的國家更多的投資比重。因此，我們也沒有納入俄羅斯、埃及、沙烏地阿」拉伯等。我們不排斥任何特定的國家，只希望所有國家變得足夠自由，可以加入我們的持股。」Tolle 說道。

除了 FRDM 之外，也有兩個 ETF 屏除了這樣的風險，包括資產價值 2860 萬美元的 iShares MSCI 新興市場中國除外 ETF (EMXC-US) 和 240 萬美元的 KraneSharesMSCI 新興市場不含中國指數 ETF (KEMX-US)。