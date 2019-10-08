彭博：川普政府正討論限制退休金對陸股投資

既使白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarrog) 上週否認美國政府擬限制中企上市消息，彭博社今 (8 日) 引述消息人士報導，川普政府正就流入中國的資本進行討論，尤其是美國政府退休基金於中國股票市場的投資。

消息人士稱，川普政府正在就如何防止美國政府退休基金挹注中國經濟增長進行討論，並稱白宮國家經濟委員會主任 Larry Kudlow 上週二 (1 日) 便已召開政策協調委員會會議，與國家安全委員會及財政部官員進行討論。

據了解，美國政府如今將重點放在指數編制機構，將對其納入中企的決定作進一步審查，防止美國投資人陷入重大投資風險。

2017 年，聯邦退休投資委員會 (FRTIB) 決定把資金投資到涵蓋中國在內等新興市場的投資指標，引發華府一些鷹派國會議員反彈，敦促董事會推翻該決定，保護美國政府人員。

其中，美國參議員 Marco Rubio 稱，此舉等同將美國退休儲蓄金，拿去資助涉嫌侵犯人權的中國政府與企業，不但削減美國經濟競爭力，更破壞美國長久為國家安全所做的努力。

其他反對者也表示，此項決定將使聯邦政府人員將近 500 億美元的退休資產，面臨許多中國企業拒絕財務揭露的巨大風險。

美國商務部周一 (7 日) 將含海康威視 (Hikvision) 在內的許多中國實體列入貿易黑名單，並稱除非獲得美國政府許可，否則禁止美國企業與其開展業務。目前海康威視是 MSCI 亞太指數的成分股，同時被川普政府顧問視為對美國投資者構成威脅的幾家中企之一。

消息人士稱，與大多數政策討論一樣，川普政府顧問也有各種各樣的看法，儘管目前尚未決定政策向，消息人士仍補充，官員們似乎同意就此問題進行政治干預。

Kudlow 週一 (7 日) 受訪表示，正在尋求保護美國投資人、透明度等相關法律條文制定，並已經啟動研究小組進行研究工作。

消息人士稱，美國政府最初討論的投資限制方案包含，迫使中國企業下市、限制美國政府退休撫卹基金對中國市場的投資，以及為美國企業管理指數中的中國企業價值設置上限。

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