〈基金開箱文〉高配息難找？這檔亞高收債殖利率比0050還高

科技業利潤毛三到四，大嘆生意難做，投資界也是如此，市場變化大，利率也一降再降，想要找到收益又好、波動又低的金融商品也很難。不過，瀚亞亞洲高收益債券基金憑藉「穩定月配級別配息率居冠」、「債券零違約記錄」及「亞債規模全台最大」三大特色，持續吸引資金流入，近半年基金規模大幅成長 6 成，備受注目。

高收債比一比 亞洲最優

高收益債券種類眾多，包括全球、美國、歐洲、亞洲、新興市場等，其中，亞洲高收債平均殖利率高達 7.2%，更勝成熟及新興市場。尤其它比美高收債 6.4% 還要高，歷史上少有此種情況出現，代表亞高收債投資價值已然浮現。因為根據過去 20 年歷史經驗統計，一旦亞高收債殖利率超過美高收債時，此時進場並持有一年以上，正報酬機率高，且平均報酬率有機會達到兩位數。

再者，同樣都是投資亞洲，亞高收債也較其它資產類別表現突出，統計自 2005 年 9 月至 2019 年 2 月期間，亞高收債總報酬高達 8.31%，完勝亞股及亞洲投資等級債，而且息收占比近 9 成，是主要報酬來源，讓收益可以更為穩健。所以值此低利環境，相對其他區域的高收債，高殖利率、且企業體質相對佳的亞高收債自然成為投資人最青睞的首選。

亞高收債波動低 夏普 CP 值也高

挑選高收債，除了看配息率高不高，也要留意風險。就波動度或者夏普值來看，亞高收債的表現也是優於其他資產類別。根據 Lipper 統計，近五年主要風險性資產平均波動度，亞高收債波動度為 5.1%，比美高收債 5.5% 及新興市場債 6.4% 來得低。而且以籌碼面來看，近年來亞高收債規模不斷增長，且亞洲當地投資人比例也日益提升，可以緩衝外部金融市場波動，比較不受到國際流動資金影響，適合長期持有。

夏普值如同衡量基金的性價比 (CP 值)，可同時用來衡量報酬與風險，代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分報酬。數值越高，顯示基金能夠以越低的波動，獲得越高的報酬，相較於其他主要資產類別，亞高收債的夏普值益亦是最高。此外，根據 JP Morgan 統計，過去 10 年來，亞高收債平均違約率僅約 2.3%，也比其他高收債為低。而且亞高收與其他資產相關性較低，列入投資組合，將可以有效分散風險。

瀚亞亞高收債冠絕群倫 績效佳且配息率市場最高

觀察瀚亞亞洲高收益債券基金每年近 8% 殖利率，不僅高於市場平均，也是目前債券類型基金中，配息率最高。就其原因，除了亞高收債的殖利率與波動度均優於其他債市之外，瀚亞投資擁有龐大的亞洲在地固定收益團隊也是一大主因，該團隊投資經驗平均 17 年，亞債基金規模最大，高達 493 億美元，旗下亞債系列基金 (含亞高及亞當債) 市占 35%。

不僅如此，挑債的眼光也非常精準，瀚亞亞洲高收益債券基金自 2012 年成立至今，創下維持零違約率的紀錄，實屬不易。該檔基金亦是全台少數囊括主權債、類主權債及公司債的亞洲高收益債券基金，並多樣化投資亞洲投資級債券和本幣債券。

檢視這檔基金配置，透過加碼雙印的靈活布局，加上資產配置於科技產業並不多，而是多布局房地產、金屬與採礦、共用事業、基礎建設等較不受貿易戰影響產業，因此，自 2018 年貿易戰開打以來，瀚亞亞洲高收益債券基金相當抗跌，績效表現更優於同類型基金，長期持有的年化報酬率超過一成。

由於高配息、低波動，績效穩健，使得瀚亞亞洲高收益債券基金備受市場青睞，資金持續流入，近半年來基金規模成長 60%，相當驚人。為了提供多元配息選擇，該檔基金今年更推出了穩定月配級別，較一般月配級別，配息率約高出 1% 左右，讓投資人可以根據自身財務需求進行選擇。

全球主要央行未來持續採行貨幣寬鬆政策，國際資金仍充沛，有助債券後市表現。加上全球經濟仍有下行風險，許多投資人偏好低風險、更穩健的資產配置，而瀚亞亞洲高收益債券基金具有高配息、低波動的特性，不管是退休族或是想要提早規劃財務自由的人，可以搭配單筆或者定期定額的方式分批布局，在低利環境之下，可以創造日後穩定、收益又好的現金收入。