台股盤中－長假前觀望 台積電、鴻海回檔 開低走低失守11000點

美股四大指數周二收黑，加上面臨國慶長假前，多頭賣壓出籠，台股今 (9) 日下跌 40.38 點開出，失守 11000 點大關，盤中台積電、鴻海等權值股領先下挫拖累，指數開低走低，成交量預估 1200 億元。

觀察權值股今日表現，台積電受惠 7 奈米強效版製程放量利多，昨日市值創新高突破 7.42 兆元，但受長假前賣壓影響，跌逾 1%，鴻海同樣也有近 1% 跌幅，拖累台股表現，股王大立光則逆勢上漲，重回 4500 元大關，表現相對強勁。

盤面上強勢族群以砷化鎵為首，宏捷科盤中一度站上百元大關強攻漲停，全新也漲近半根停板，穩懋、IET-KY、環宇 - KY 同樣站穩盤上，安控族群奇偶漲逾 6%，晶睿、陞泰則在盤上。

受惠中國去美化效應轉單，內外資看好 IC 設計立積，今大漲逾 9%，一度攻上漲停，也帶領同族群表現，包含矽力 - KY、晶相光、新唐、致新、祥碩表現不俗。

盤面上弱勢族群，DRAM 大廠南亞科雖需求優於預期，但受 DRAM 價格持續走跌影響，毛利率跌破 30%，今股價重挫逾 7%，台塑四寶昨也釋出第 4 季展望保守看法，今也都在盤下震盪。

以類股指標來看，僅電機機械、橡膠、建材營造族群呈現小漲格局，包含電子、觀光、塑膠、貿易百貨等皆呈現下跌震盪整理。

法人表示，台股今日受美股拖累，加上面臨長假前賣壓影響，指數回檔震盪，先留意具基本面個股，連假期間也需關注美中貿易新一輪談判後續變化。