美股長期大多頭：貿易不確定性困擾美股 此刻應看多中國經濟

美中貿易高層級協商週四 (10 日) 才會進行，但華爾街大佬們卻已經開始擔心雙方達成協議的可能性。

道瓊指數週二 (8 日) 下跌超過 300 點，主因是外在的貿易談判壓力似乎市越來越大；川普政府此前週一 (7 日) 將 28 間中國科技公司列入貿易黑名單，且據外媒指出，川普也在考慮限制美國政府退休金基金對中概股之投資。

而隨著緊張局勢升級，機構投資人名人堂成員、長期看多美股的 Richard Bernstein 卻對中國提出價值投資的看多觀點。

Richard Bernstein 表示，由於貿易戰問題，今年以來中國政府已為中國經濟注入了大量的貨幣和財政刺激政策，但這些政策會需要時間發酵，除非經濟學基本理論不再有效，否則投資人應該開始尋找中國經濟開始轉好的跡象。

美國經濟諮商局 (Conference Board) 8 月中國領先經濟指標上升 1.1%，該指標在 7 月也以相同增幅出現上升。

藍：美經濟諮商局中國經濟領先指標 (LEI) 紅：美經濟諮商局中國經濟同步指標 (CEI) 圖片來源：Conference Board

而針對美股之看法，Richard Bernstein 卻一改長期的多頭看法表示，中國經濟正在復甦，但美企卻正開始出現麻煩。

Richard Bernstein 指出：「自 2019 年來至今美企獲利一直在減速，而且我們預期這種情況將會持續下去。」

Richard Bernstein 說道：「我認為目前的風險在於，到 2020 年上半年時，美股可能會出現全面的獲利衰退，S&P 500 每股純益 (EPS) 年增率可能轉為負值。」

為了對沖美股獲利趨緩或衰退的可能場景，Bernstein 已將資金投入到傳統的防禦性產業中，例如消費性必需品、醫療保健、公用事業和房地產，而公用事業和房地產是今年美股表現最好的兩個類股。