香港9月PMI小有起色 但仍連續18個月處於衰退

今 (4) 日 IHS Markit 公布香港 9 月份採購經理指數 (PMI) 由 8 月的 40.8 上升至 41.5，但仍連續 18 個月低於 50，反映香港經濟活動持續處於衰退狀態。

企業普遍對於香港經商環境的信心偏弱，民間企業經濟景氣度迅速下跌至 2009 年 2 月以來次低，而第三季的 PMI 平均值為 42，降至 2009 年第一季以來最低，大致反映香港第三季經濟恐年減 3%。



9 月份新業務量繼續呈現惡化，但跌幅已較 8 月份減緩。至於新工作量受到中國訂單大跌的拖累，9 月份出現 2009 年 2 月以來第二大跌幅。

負責研究的 IHS Markit 首席經濟師 Bernard Aw 表示，香港民間的經濟表現上個月業務持續受到政治上的示威活動影響，其中以旅遊業和零售業受創最重。

而中美貿易局勢緊俏亦是香港經濟下滑的因素之一。經調查反映，香港經濟疲弱的情況，難以在短期內消除，悲觀情緒蔓延至更多企業，企業對未來一年的香港景氣信心，下跌至 7 年半以來最低點。

此外，香港特首林鄭月娥向美國共和黨參議員 Rick Scott 發信表示，對美國國會審議「香港人權與民主法案」深感憂慮，認為會削減外國對香港作為國際金融中心的信心，對經商和投資環境帶來不確定性，並港美兩地經濟也會有影響。

同時，信中也指稱，美國作為香港第二大經貿伙伴，採取對香港增添不確定因素的立法行動，並非應對目前香港社會紛爭的有效方法，重申港府會保障香港的人權自由。

(圖片: AFP)

對此信件，Rick Scott 批評指稱信件內容空泛，顯示林鄭月娥不重視人權，包括拒絕民眾和平集會的權利。他表示美國將致力協助港人抗爭，不會退縮。

