陸製造業回溫又一事證 財新中國9月PMI升至51.4 創19個月新高

今 (30) 日財新公布 9 月份財新中國製造業採購經理人指數 (PMI) 達 51.4，較 8 月大幅上升 1 個百分點，連續三個月回溫，創 2018 年 3 月以來最高，顯示中國製造業景氣持續改善中。

財新統計的數據與中國統計局製造業 PMI 方向一致。中國統計局公佈的 9 月製造業 PMI 達 49.8，高於 8 月 0.3 個百分點，但處於衰退區間。

而兩個製造業 PMI 分項指數走勢，也大致相同。兩個製造業 PMI 中，生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數、原材料庫存指數、原材料購進價格指數、出廠價格指數和經營預期指數均有所改善。

不同的是，財新中國製造業 PMI 中，成品庫存指數上升，從業人員指數保持不變。而統計局製造業 PMI 中，成品庫存指數下降，從業人員指數在衰退區間微升。

9 月份財新中國製造業 PMI 的改善，主要在於新訂單指數和產出指數明顯回升所致。

財新智庫莫尼塔研究董事長鐘正生表示，9 月份中國經濟維持著好轉跡象，這來自於內需的潛在動能轉強，但美中貿易衝突對於出口、生產成本及企業家信心仍有明顯衝擊。

近期中國政府強調要形成強大國內市場的發展方向，基建項目的加速落實、產業升級更積極推動、減稅降費紅利發酵，有機會抵消外在需求疲軟的影響，緩和中國經濟的下滑壓力。