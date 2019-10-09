拒發簽證事件影響貿易協商？耿爽澄清：劉鶴會準時赴美磋商

此前週二 (8 日) 美國白宮因新疆穆斯林問題，拒絕對中國相關官員發出簽證，而對於此事件是否可能阻礙美中貿易的協商進度，耿爽重申，以中國國務院副總理劉鶴為代表的中國協商團，將會準時赴美，週四 (10 日) 於華府召開的美中貿易協商不會受到耽擱。

而針對市場傳言，中國可能亦將對反中國團體的相關美國人士祭出拒發簽證的對等禁令，週三 (9 日) 耿爽則特別澄清，中國外交部並不瞭解有關中國將限制美國簽證之報導。

週三 (9 日) 中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，新疆問題並不存在美國指稱的人權問題，並指責美國是為干涉中國內政故意製造藉口，耿爽重申，新疆問題屬於中國內政問題，中國會繼續採取強力措施保護主權以及發展利益。

美中貿易協商將登場

第 13 輪美中貿易協商將於本週四 (10 日)、週五 (11 日) 登場，市場經濟學家預期，中國可能就金融開放、專利保護等議題提供些許讓步，雙方較可能達成「小範圍」的貿易協商，但若要達成川普政府傾向達成的「全面性」貿易協定，則可能性較小。

值得投資人注意的是，若本週美中貿易協商破局，那麼按照既定的加稅時間表，美方將於 10 月 15 日針對中國 2500 億美元的進口商品，將關稅自現行的 25% 上調至 30%。