堺工廠首回應貨款糾紛：60%款項已支付、台供應商會完全如約付款

鴻海集團 (2317-TW) 旗下夏普轉投資之堺工廠 (SDP) 近日爆涉及貨款糾紛，主因為廣州增城 10.5 代面板廠無法如預期在 9 月底量產，導致與設備供應商出現付款爭議。

SDP 週一 (7 日) 傍晚發出聲明表示，強調總採購金額的 60% 已完成貨款支付，台廠約新台幣 84 億元尚未交貨或尚未付款，針對台灣供應商將完全依照當初的採購合約條件，履行付款作業。

SDP 副社長谷口英男表示，雖然量產時程延至了 2020 年四月，但已完成了 60% 的付款，SDP 有誠意與供應商們一同解決問題。

以下為 SDP 聲明全文：



有關本公司在中國投資超視堺公司因大量生產的時程延後 6 個月至 2020 年四月，但 2019 年十月的試俥日期仍然照常，因部分媒體報導不全然正確，故今特此發表聲明。