堺工廠首回應貨款糾紛：60%款項已支付、台供應商會完全如約付款

鴻海集團 (2317-TW) 旗下夏普轉投資之堺工廠 (SDP) 近日爆涉及貨款糾紛，主因為廣州增城 10.5 代面板廠無法如預期在 9 月底量產，導致與設備供應商出現付款爭議。
SDP 週一 (7 日) 傍晚發出聲明表示，強調總採購金額的 60% 已完成貨款支付，台廠約新台幣 84 億元尚未交貨或尚未付款，針對台灣供應商將完全依照當初的採購合約條件，履行付款作業。
SDP 副社長谷口英男表示，雖然量產時程延至了 2020 年四月，但已完成了 60% 的付款，SDP 有誠意與供應商們一同解決問題。
以下為 SDP 聲明全文：
有關本公司在中國投資超視堺公司因大量生產的時程延後 6 個月至 2020 年四月，但 2019 年十月的試俥日期仍然照常，因部分媒體報導不全然正確，故今特此發表聲明。
- 本案的總採購金額 60% 已經完成貨款支付。
- 總採購案內尚待付款的 40%，其中日系廠商約佔 40%，而其中絕大多數廠商已同意 SDP 所提之條件。
- 台灣廠商尚未交貨或尚未付款之金額為新台幣 84 億元，而台灣廠商多屬中小企業，故針對台灣廠商，SDP 將完全依照當初的採購合約條件來履行付款。