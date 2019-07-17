夏普戴正吳：計畫取回SDP、回歸強大夏普！

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，該公司的戴正吳董事長於週二 (16 日) 接受日本媒體採訪時表示，考慮將郭台銘個人投資 SIO International Holdings Limited (SIO 國際控股) 旗下，專門生產平面電視用大型面板的「堺顯示器公司」(Sakai Display Products，SDP)，進行子公司化。

(圖片：Investing.com)

隨著夏普的財務逐漸走向健全，為了強化 8K 電視的競爭力等，戴正吳打算積極爭取相關人士同意，來向 SDP 進行投資。而目前夏普所持有的 SDP 股份，約為 2 成左右。

過去由於夏普在堺工廠作出過多的投資，讓該公司陷入經營危機。而為了減輕公司財務上的負擔，夏普也於當時將部分的 SDP 股份脫手。

戴正吳表示 SDP 是「結合 8K 與 5G 的成長戰略上，必要的據點。如果可能的話，夏普方面希望可以取回」。他還提到「如果實現的話，將檢討投入獨家的 IGZO 液晶技術」，「希望回到往日的強大夏普」透露出檢討將 SDP 子公司化的具體方針。

此外，戴正吳也提到說，考慮將目前一年兩次的獎賞，改為一年四次。希望跟著每季的業績表現，來隨時作出調整。夏普從這個年度開始，導入了每半季在個人及部門業績，直接反應在獎賞上的新制度，希望徹底的作到賞罰分明。

而在日本記者提到，郭台銘於日前的國民黨總統初選中箭落馬，戴正吳則以「截至目前夏普的經營都是交給我來處理。完全沒有任何影響」作出了回應。郭台銘在「今後應該也不會介入夏普」，戴正吳補充說道。