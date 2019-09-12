〈郭台銘參選總統〉時間點巧合？夏普：郭台銘已出脫SDP持股

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘個人與夏普合資的日本堺顯示器株式會社 (SDP)，轉投資的廣州超視堺 10.5 代面板廠傳出產能砍半與尋找新投資者的消息，不過，夏普今 (12) 表示，郭台銘已出讓 SDP 股份，與廣州堺工廠營運已無關聯；由於恰逢郭台銘宣布退黨，時間點巧合也引人聯想。

日經新聞報導，廣州 10.5 代面板廠原先計畫，今年內達到月產能 9 萬片目標，但在美中貿易戰、中國廠商增產衝擊面板市況下，廣州廠產能恐砍半，且更因資金調度不順，尋求新的投資者。

由於超視堺 10.5 代廠是由 SDP 轉投資成立，SDP 則為鴻海創辦人郭台銘個人投資的 SIO International Holdings Limited 及夏普所合資的公司，也引發外界關注。

不過，夏普下午發出聲明回應，開頭便強調，郭台銘因個人因素，已出讓 SDP 股份，因此廣州堺工廠營運，與郭台銘先生毫無關聯。

由於郭台銘才於今日宣布退黨，這份聲明時間點也引發外界聯想，但夏普針對郭台銘轉讓持股的時間、方式以及交易金額或是對象等的進一步的細節，均並未多作回應。

不過，日前鴻海集團副總裁暨夏普社長戴正吳曾表示，夏普不排除將收購 SDP 股權，並將其子公司化。