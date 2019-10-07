價格回穩+需求增溫 威剛Q3營收季增16.55%

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (7) 日公告 9 月合併營收 20.79 億元，受到颱風假與中秋假期影響，營收月減 11.62%，年減 21.17%；不過，第 3 季受惠記憶體價格止跌回升，市場需求增溫，合併營收達 64.93 億元，季增 16.55%，年減 25.82%，為今年高點；前 9 個月累計營收 184.72 億元，年減 25.03％。

威剛表示，第 3 季受惠 NAND Flash 及 DRAM 價格雙雙落底，市場買氣明顯回溫，在公司充裕備貨下，各項產品營收均較第 2 季增長，其中，固態硬碟 (SSD)、記憶卡與隨身碟等 NAND Flash 產品，營收成長最顯著，SSD 產品營收季增 33%，記憶卡與隨身碟產品營收也季增 19%。

展望第 4 季，威剛表示，隨著資料中心庫存回復正常，需求可望逐步回溫，看好 NAND Flash 需求將持續強勁，在 SSD 平均容量與市場滲透率快速提升，以及手機搭載容量成長支撐下，價格穩定態勢有機會延續至今年第 4 季。

DRAM 方面，威剛認為，由於美中貿易關稅、英特爾 CPU 出貨等不確定性因素較高，雖然短期內現貨價面臨波段性修正，但下跌幅度將相對有限。