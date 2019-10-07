〈進出口統計〉貿易戰重整供應鏈版圖 我對美日出口值同步創歷史新高

全球貿易戰促使產業鏈重整，我對美出口值持續增加，根據財政部統計，今年前 3 季我對美國、日本出口規模值雙雙創下歷史新高，其中對美出口值達 340.9 億美元、年增 17.7%；對日本出口值 172.2 億美元、年增 1.5%。

財政部今 (7) 日公布 9 月進出口統計，受美中貿易戰、台商產能位移影響，帶動我對美、日出口值持續成長；對美單月出口值 39.2 億美元、創下歷年單月第 3 高，且是連續 36 個月正成長，其中又以資通與視聽設備商品出口值年增幅逾 6 成居冠。

另外，對日本單月出口值也來到 20.6 億美元、創歷年同月新高，同樣是資通與視聽設備產品出口表現居冠，出口值較去年同期增加 31.6%，電子零組件年增幅也有一成以上。

由於日韓貿易戰雙方持續僵持不下，日本以限縮原料出口至南韓做為抵制手段，媒體提問，我對日出口持續成長是否與貿易戰有關？蔡美娜認為，對日出口創新高，研判應與產業供應鏈重整有關，其中記憶體大廠減產、加上適逢旺季來臨，因而帶動對日出口成長。

相形之下，我對中國、香港、東協與歐洲市場出口則同步衰退，其中對中國出口值在 8 月轉正後再度翻黑，單月出口值 116.2 億美元、年減 5.5%，主要與中國經濟成長疲弱，導致需求不振有關，至於東協則受礦產品需求衰退影響。另外，歐洲市場則因德國、英國景氣疲弱，導致我對歐單月出口值降至 24.2 億美元、年減 13%。