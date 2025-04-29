〈旺宏法說〉Q2營運向上、下半年正面看 全年力拚轉盈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-29 16:55

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記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (29) 日召開法說會，董事長吳敏求說，第二季表現已優於原預期，預計將持續呈現良好態勢。全年營運關鍵仍須觀察下半年市場走勢，若全球經濟穩定，加上客戶新平台推出，預期將對公司帶來正向挹注。

吳敏求補充，客戶新產品真正能夠大量出貨仍要等到下半年，目前主機部分已經小量出貨，至於遊戲卡相關出貨則要等新機推出後才能進一步觀察，旺宏已做好支援準備。

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吳敏求認為，今年 ROM 出貨量可能還是相對平穩，主要因根據過往經驗，新機推出後的第三年至第五年才會是出貨高峰期，因此預期兩三年後業績表現才會明顯轉強，初期則仍屬成長期，之後才會步入衰退期。

NOR 方面，旺宏接單也已有明顯改善，目前能見度約兩至三個月，公司也推出新一代 ArmorBoot MX76 系列，主打車用與物聯網市場的高效能與安全性需求。

車用市場方面，儘管整體市場波動，但吳敏求說，今年第一季車用業績已經開始成長，且除了歐美、日系客戶外，中國市場的設計案 (Design in) 機會也增加，看好長期車用發展，會持續關注全球經濟環境變化。

至於 3D NAND 部分，旺宏預計今年將正式出貨，期望藉由 3D NAND 產品線的擴展，在 NAND 市場實現大幅度成長。