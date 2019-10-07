〈進出口統計〉高基期拖累9月出口再翻黑 全年出口負成長幾成定局

美中貿易戰拖累景氣變化，9 月出口再度翻黑，單月出口值 281 億美元、月減 2.4%，累計前 3 季出口值 2423 億美元、年減 2.5%，財政部統計處處長蔡美娜坦言，受到去年基期高影響，全年出口衰退幾成定局。

財政部今 (7) 日公布最新進出口統計，9 月出口 281 億美元、年減 4.6%，從出口貨類來看包括基本金屬、化學品、機械出口與塑橡膠等出口都較去年同期減少，資通與視聽設備、電子零組件則因旺季效應，帶動出口持續成長。

蔡美娜表示，化學品單出口 14.8 億美元、年減逾 2 成衰退幅度最大，機械則受景氣疲弱影響，導致中美歐等市場需求減緩，單月出口值 18.1 億美元、年減 16.6%，創 2016 年 1 月以來最大減幅。

「資通與視聽設備」與「電子零組件」兩貨類單月出口值雙雙創下歷年單月第 3 高，其中資通與視聽設備單月出口值 36.1 億美元、年增 18.5%；電子零組件單月出口值 103.7 億美元，年增 2.4%。

蔡美娜指出，電子零組件出口值占整體出口值比重約 33.4%，其中積體電路出口值增加 5.8 億美元，為歷年單月次高，但也接近前月歷史單月新高，主要是終端備貨需求與 5G 技術發展，推升需求增溫。

進一步看第 3 季出口值表現，主要以資通與視聽設備產品出口值 22.3 億美元、年增 25% ，成唯一逆勢成長出口貨品，前 9 月出口值也有 54.2 億美元，創歷年同期新高。

蔡美娜表示，第 3 季出口值仍較去年同期減少 0.8%，呈現連續 3 季負成長，但降幅比前兩季衰退幅度逐漸收斂，展望第 4 季，在傳統旺季與台商產能位移與新興科技效益，以及貿易戰備貨效應，可望挹注出口動能。

蔡美娜分析，第 4 季出口可望在正負因素互抵下持平或小幅成長，但因去年基期偏高，除非今年最後三個月，每月出口值可望達 305.7 億美元，全年出口才有機會轉正。