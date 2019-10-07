〈聯合再生拚轉型〉瞄準三大事業 最快3年整體營運可轉虧為盈

聯合再生 (3576-TW) 今 (7) 日舉辦合併周年慶暨新品發表會，展望未來，董事長洪傳獻瞄準 3 大事業，除既有的太陽能模組，另提出 2 大新事業，包括發展儲能系統與氫能機車，但目前設備折舊包袱仍重，預計最快 3 年見獲利。

洪傳獻表示，聯合再生先前以製造為主，產品區隔不明顯，隨著中國大力補助太陽能，紅色供應鏈崛起，台灣在價格上處劣勢，因此決定轉往設計、研發領域，之後逐步外包製造事業，預期營運將不易受太陽能電池價格波動影響，且價格若下跌，更有助採購整合。

展望 3 大事業，明年全球太陽能模組銷售將達 2000MW，年增 67%，洪傳獻指出，聯合再生今年產能約 500MW，模組在台市占率為 50%，預計未來將放眼東南亞、澳洲，繼續保持模組大廠的優勢。

儲能系統方面，市場明年規模將達 13GW，年複合成長率 28%，是聯合再生積極看好的事業，洪傳獻表示，主要有 2 點原因，包括可解決再生能源間歇性問題、提高再生能源運用價值，目前已布局大型工業級儲能系統，且小量出貨，預計未來將配合國內大型案場標案配置，提高利用率。

最後，聯合再生提數據指出，台灣空污有 36% 為行動交通工具所造成，以碳排放量來看，氫能機車為電動機車的 1/3、燃油機車的 1/20，且產生能量相距不遠，可望隨著環保趨勢帶動，為營收注入新活水。