〈銀髮族保障檢視〉靠保單活化 生前先把壽險保險金轉成養老金

台灣邁入高齡社會，有超過 8 成民眾擔憂退休金不夠用，透過「保單活化」可以讓保險金在生前就享用得到，轉換變成養老金，想要保單活化，可以把本來預留給家人領取的終身壽險，轉換為自己生前可運用的轉換為醫療險、長照險或年金險，將既有的保險資源重新分配。

「保單活化」簡單來說，大部分人所投保的都是身故後，家人可以領到一筆保險金的終身壽險，等於受益人是家人，但是現代人隨著年紀愈來愈大，反而擔心身體不好會拖累成年子女，原本壽險的身故後需求漸漸變成自身養老的需求，因此依「先自己，後家人」順序的保單活化政策也應運而生，此可以讓未來長壽生活可能產生的資金缺口，如失智、中風或失能之後的醫療與長照費用，轉嫁保險公司。

保險業者表示，投保終身壽險超過 15 年的保戶，就可好好考慮這項選擇，繳費期滿後可以做保單轉換。

不過，金管會保險局 2014 年 8 月開辦「保單活化」，至今已推出屆滿 5 年，但推出後效果不彰，5 年下來，保單活化件數累計不到 5000 件。

保險業者表示，雖然現在市面上有很多失能險、長照險，但保戶可以更了解保單活化，尤其是銀髮族面對退休生活，可以重新檢視自身生活情況，搭配檢視保單所需，若退休後可能有資金缺口，就可以評估看看保單活化。

只是，保單活化轉換必須一個大前提，就是投保期間要夠長，因為保單轉換一律採保單價值準備金為計算退補差額基礎，也就是以原保單的保單價值準備金，來計算給予醫療、長照、年金給付，因此原保單投保期間要夠長，累積了一定的保價金，才有轉換的價值。新保單尚未累積保價金，轉換後可能還須由保戶補繳保費，得不償失。

但保單轉換很彈性，沒有限制轉換時必須將原保單的保價金「全數」轉換，保戶可以考量實際需要，自行決定轉換方案，可以選擇一張終身壽險保單全數轉換，也可以部分保價金轉換為一張或多張的年金險、健康險、長照險。

值得留意的是，舊保單的預定利率一定比現在保單的利率好，可能保單轉換後利率會變低，保費成本也較高。且轉換前後的保單，因為提供的保障不同，會因生存時間長短或理賠給付等不同，因此可能會出現總領到的金額，低於之前轉換前的壽險保單，保戶最好事先了解。

不過，同意保單活化後，契約生效三年內都可以反悔，要不要轉換保單，保戶應該好好撥撥算盤；但要注意的是，如果轉換後的新保單已經開始給付、理賠，或是發生舊保單所保障內容的事故，先前的契約就無法反悔再也回不去了。

保單的活用除了保單轉換，保戶還能透過部份解約、保單貸款，取出多餘的保額解決當前需求。