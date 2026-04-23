瞄準長壽經濟！臺企銀獨家推凱基人壽年金險 搶攻年輕小資最低1萬起

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-23 18:03

隨著高齡化與少子化社會來臨，民眾對於長壽風險的經濟焦慮與日俱增。臺企銀 (2834-TW) 宣布與凱基人壽合作，針對年輕族群推出獨家商品「凱基人壽企 e 非凡利率變動型年金保險 (甲型)」，透過網路銀行保險專區即可投保 。該商品主打低門檻與靈活給付，最低 1 萬元即可進場，旨在協助數位原生代在通膨環境下，透過數位平台提早展開退休財務規劃，落實普惠金融價值 。

瞄準長壽經濟！臺企銀獨家推凱基人壽年金險 搶攻年輕族群最低1萬起。（圖：臺企銀提供）

面對長壽風險帶來的經濟壓力，許多年輕族群雖然具備退休準備意識，卻常受限於消費習慣、生活支出或金融知識不足，導致遲遲未採取行動 。臺企銀 指出，此次推出的「凱基人壽企 e 非凡利率變動型年金保險 (甲型)」，正是為了解決年輕族群的痛點，將投保年齡設定在 18 足歲至 64 歲，投保保險費範圍為 1 萬元至 75 萬元不等 。

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該商品的一大特色在於高度的便利性與選擇靈活性。客戶可隨時隨地透過網路銀行保險專區完成投保，不受營業時間限制 。而在年金領取方式上，保戶可依據自身需求，彈性選擇「一次給付」或「分期給付」 。這對於預算有限、希望逐步累積資產的年輕世代而言，是極具吸引力的理財選擇，能有效分散未來長壽帶來的經濟變數。

以投保試算為例，若一名 28 歲男性投保該商品，躉繳保險費 10 萬元，選擇保險年齡達 34 歲之保單週年日為年金給付開始日，並採取一次領取年金 。在假設未來各保單年度宣告利率均維持在 2.35% 不變的情況下，該保戶於年金給付開始日時，預計可一次領回 112,542 元 。這種穩定累積資產的方式，能協助保戶從容應對通膨與未來的退休生活 。

凱基人壽表示，此次與臺企銀的深度合作，致力於協助年輕族群跨出退休準備的第一步，未來雙方也將持續開發更多符合年輕世代需求、具備數位優勢的金融產品 。透過簡化投保流程，不僅能提升民眾的生活自主性，也能更輕鬆地對抗大環境帶來的資產縮水風險 。