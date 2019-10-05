〈銀髮族保障檢視〉銀髮族兩大管道打造醫療保障 轉嫁高額醫療支出

對銀髮族而言因，生理機能弱化，老年後的醫療保障顯得格外重要，專家建議，銀髮族除了靠醫療險填補住院醫療費用外，出院後的照護也是一筆不小開銷，建議可視經濟狀況適度增加失能扶助險，轉嫁風險。

根據《遠見》調查顯示，國人理財熱門項目前三名為醫療規劃 (70.2%)、財富累積 (51.3%) 與子女教育 (43.5%)，其中 50 歲以上更將醫療險列為重要必備規劃項目，50 世代以上約 28% 表示重視醫療規劃、60 歲以上受訪者有 3 成以上更將醫療規劃列為退休後首重項目，國人對醫療保障可見一班。

保險業者表示，市面上雖有部分保單標榜是專為銀髮族而設計，強調最高可投保到 80 歲，大部分一年期的定期保單也可投保至 75 歲，但對銀髮族來說，醫療險保單主要是提供日額或實支實付住院理賠，但通常只針對住院、手術提供 1000~3000 元不等的日額理賠，對於住院雜費還是得自掏腰包，未必適合銀髮族適用。

保險業者表示，對於高齡民眾而言，除了住院、手術的醫療費用外，出院後的照護才是燒錢的開始，因此失能殘扶險每月按期或固定給付的殘扶金額反而可發揮即時雨效用，避免長期照護拖垮經濟。

以全球人壽的失扶好照終身保險來說，該保單屬終身險，保戶可選擇分期繳納，假設保戶選擇 30 年期則代表需繳納 30 年保費、每年保費固定，30 年後不必再繳保費可享有終身保障。

至於理賠項目中，失能保險金與失能補助金理賠皆以一次為限，失能扶助金部分，在失能確診第 2 年到 10 年內，每月理賠為保額的 1 倍，第 11 年起到 20 年為保額的 1.15 倍，第 21 年以後則為保額的 1.25 倍。