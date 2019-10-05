[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/04 108/10/03 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.39650 10.38690 0.00960 0.09242 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.11170 10.10250 0.00920 0.09107 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.48090 10.47260 0.00830 0.07925 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.20380 10.19580 0.00800 0.07846 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.12390 10.11110 0.01280 0.12659 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.26110 10.24860 0.01250 0.12197 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.12030 10.10850 0.01180 0.11673 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.14040 10.11910 0.02130 0.21049 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.86340 9.85120 0.01220 0.12384 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.86340 9.85120 0.01220 0.12384 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.84980 9.83800 0.01180 0.11994 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.84980 9.83800 0.01180 0.11994 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.05140 10.03700 0.01440 0.14347 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.05140 10.03700 0.01440 0.14347 大華銀多元特別收益平衡基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.83440 10.82980 0.00460 0.04248 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.63220 10.62770 0.00450 0.04234 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.74060 10.73370 0.00690 0.06428 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.62920 10.62240 0.00680 0.06402 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.97000 21.74000 0.23000 1.05796 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.84000 21.26000 0.58000 2.72813 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.69310 42.51710 0.17600 0.41395 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.94290 9.93820 0.00470 0.04729 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.51340 10.50570 0.00770 0.07329 中國信託台灣活力基金 13.61000 13.61000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.27000 10.20000 0.07000 0.68627 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.68000 8.60000 0.08000 0.93023 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.36340 10.39280 -0.02940 -0.28289 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.15790 10.15820 -0.00030 -0.00295 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.00390 9.00420 -0.00030 -0.00333 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.47370 10.47440 -0.00070 -0.00668 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.25630 9.25690 -0.00060 -0.00648 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.32640 11.18360 0.14280 1.27687 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.54760 9.42730 0.12030 1.27608 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.02170 10.98980 0.03190 0.29027 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.54950 9.52190 0.02760 0.28986 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 46.87170 46.43630 0.43540 0.93763 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 43.09290 42.84180 0.25110 0.58611 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 47.83430 47.54220 0.29210 0.61440 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 48.24760 47.96760 0.28000 0.58373 中國信託智能運動基金-台幣 10.61000 10.53000 0.08000 0.75973 中國信託智能運動基金-美元 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04880 11.04860 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.46250 10.44040 0.02210 0.21168 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.54160 9.52140 0.02020 0.21215 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.71430 10.69170 0.02260 0.21138 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.77180 9.75110 0.02070 0.21228 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.36700 40.31600 0.05100 0.12650 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.35290 41.23290 0.12000 0.29103 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.70000 10.60000 0.10000 0.94340 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.12000 10.03000 0.09000 0.89731 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.77000 10.68000 0.09000 0.84270 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.38620 45.10630 0.27990 0.62053 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.47430 45.20810 0.26620 0.58883 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.65430 45.42880 0.22550 0.49638 元大2001基金 68.55000 68.39000 0.16000 0.23395 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 48.32940 48.04750 0.28190 0.58671 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 46.19650 45.97810 0.21840 0.47501 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.77180 11.77100 0.00080 0.00680 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54360 10.51570 0.02790 0.26532 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.13000 13.16000 -0.03000 -0.22796 元大大中華價值指數基金-美元 11.86800 11.86200 0.00600 0.05058 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.13800 16.12800 0.01000 0.06200 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.18730 11.19360 -0.00630 -0.05628 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.15730 10.16290 -0.00560 -0.05510 元大中國機會債券基金-新台幣 10.00160 9.98140 0.02020 0.20238 元大巴西指數基金 6.76200 6.66300 0.09900 1.48582 元大日經225基金 27.39000 27.27000 0.12000 0.44004 元大台商收成基金 23.15000 23.12000 0.03000 0.12976 元大台灣50單日反向1倍基金 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 元大台灣50單日正向2倍基金 42.83000 42.62000 0.21000 0.49273 元大台灣中型100基金 34.44000 34.36000 0.08000 0.23283 元大台灣加權股價指數基金 26.69200 26.64200 0.05000 0.18767 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 元大台灣卓越50基金 85.36000 85.17000 0.19000 0.22308 元大台灣金融基金 18.58000 18.53000 0.05000 0.26983 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.23000 32.19000 0.04000 0.12426 元大台灣高股息基金 28.10000 28.05000 0.05000 0.17825 元大台灣電子科技基金 38.52000 38.44000 0.08000 0.20812 元大全球ETF成長組合基金 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730 元大全球ETF穩健組合基金 15.02000 14.93000 0.09000 0.60281 元大全球人工智慧ETF基金 23.30000 22.96000 0.34000 1.48084 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.79000 13.69000 0.10000 0.73046 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.43000 9.36000 0.07000 0.74786 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.94000 13.87000 0.07000 0.50469 元大全球不動產證券化基金-美元 12.62500 12.53100 0.09400 0.75014 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.48000 6.47000 0.01000 0.15456 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.13000 9.06000 0.07000 0.77263 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.99000 6.94000 0.05000 0.72046 元大全球股票入息基金-美元配息 8.10700 8.08700 0.02000 0.24731 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.08000 8.06000 0.02000 0.24814 元大全球新興市場精選組合基金 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198 元大全球農業商機基金 17.51000 17.40000 0.11000 0.63218 元大印尼指數基金 9.01100 9.05600 -0.04500 -0.49691 元大印度指數基金 9.54100 9.55300 -0.01200 -0.12561 元大印度基金 12.50000 12.53000 -0.03000 -0.23943 元大多多基金 18.28000 18.27000 0.01000 0.05473 元大多福基金 55.28000 55.26000 0.02000 0.03619 元大亞太成長基金 8.40000 8.46000 -0.06000 -0.70922 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.44680 9.40690 0.03990 0.42416 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.52460 7.49280 0.03180 0.42441 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.86500 8.97000 -0.10500 -1.17057 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.13000 9.24000 -0.11000 -1.19048 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.13500 10.30600 -0.17100 -1.65923 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.23590 10.23200 0.00390 0.03812 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.49630 10.48930 0.00700 0.06673 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.21220 10.20540 0.00680 0.06663 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.55860 10.55120 0.00740 0.07013 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.27450 10.26740 0.00710 0.06915 元大卓越基金 43.15000 43.04000 0.11000 0.25558 元大店頭基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 元大美元貨幣市場基金-美元 10.52790 10.52730 0.00060 0.00570 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85450 9.88310 -0.02860 -0.28938 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.82540 32.79680 0.02860 0.08720 元大美國政府20年期(以上)債券基金 46.26880 45.88770 0.38110 0.83051 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.24730 15.38490 -0.13760 -0.89438 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.95450 26.48670 0.46780 1.76617 元大美國政府7至10年期債券基金 43.58500 43.39320 0.19180 0.44200 元大高科技基金 21.36000 21.42000 -0.06000 -0.28011 元大得利貨幣市場基金 16.34900 16.34880 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04910 12.04890 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 元大富櫃50基金 13.40000 13.41000 -0.01000 -0.07457 元大新主流基金 26.86000 26.80000 0.06000 0.22388 元大新東協平衡基金-美元 9.23600 9.23600 0.00000 0.00000 元大新東協平衡基金-新台幣 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.26480 11.25380 0.01100 0.09774 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.02630 9.99100 0.03530 0.35332 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.52540 11.48440 0.04100 0.35701 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.40610 9.37260 0.03350 0.35742 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.73180 10.71630 0.01550 0.14464 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.90050 9.88620 0.01430 0.14465 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.98000 10.96380 0.01620 0.14776 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.13870 10.12370 0.01500 0.14817 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.23200 10.21830 0.01370 0.13407 元大新興亞洲基金 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.81160 9.78030 0.03130 0.32003 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.09190 9.06290 0.02900 0.31999 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.15610 10.12340 0.03270 0.32301 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.42610 9.39570 0.03040 0.32355 元大萬泰貨幣市場基金 15.18440 15.18420 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.63000 38.62000 0.01000 0.02589 元大實質多重資產基金-人民幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.20400 8.18000 0.02400 0.29340 元大實質多重資產基金-新台幣 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.87000 20.82000 0.05000 0.24015 元大摩臺基金 39.95000 39.84000 0.11000 0.27610 元大標普500基金 27.46000 27.25000 0.21000 0.77064 元大標普500單日反向1倍基金 12.31000 12.44000 -0.13000 -1.04502 元大標普500單日正向2倍基金 34.99000 34.26000 0.73000 2.13076 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.97000 20.95000 0.02000 0.09547 元大標智滬深300基金 17.61000 17.59000 0.02000 0.11370 元大歐洲50基金 24.93000 24.89000 0.04000 0.16071 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.00180 8.96950 0.03230 0.36011 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.31010 10.30990 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.41000 16.39000 0.02000 0.12203 日盛上選基金(A類型) 38.26000 38.08000 0.18000 0.47269 日盛上選基金(I類型) 38.26000 38.08000 0.18000 0.47269 日盛小而美基金 19.78000 19.73000 0.05000 0.25342 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.49570 12.50140 -0.00570 -0.04559 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.86150 9.86600 -0.00450 -0.04561 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.58150 12.57570 0.00580 0.04612 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.92450 9.92000 0.00450 0.04536 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.36170 11.35680 0.00490 0.04315 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.94540 8.94150 0.00390 0.04362 日盛日盛基金 12.84000 12.79000 0.05000 0.39093 日盛目標收益組合基金(美元) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 日盛全球抗暖化基金 11.07000 11.01000 0.06000 0.54496 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.64800 10.65100 -0.00300 -0.02817 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.41020 9.41290 -0.00270 -0.02868 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.38830 10.39180 -0.00350 -0.03368 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.18130 9.18440 -0.00310 -0.03375 日盛全球智能車基金(美元) 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.55430 2.55520 -0.00090 -0.03522 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65810 1.65870 -0.00060 -0.03617 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38950 0.38930 0.00020 0.05137 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25340 0.25330 0.00010 0.03948 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.82210 12.81530 0.00680 0.05306 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.21730 8.21290 0.00440 0.05357 日盛亞洲機會基金 7.13000 7.14000 -0.01000 -0.14006 日盛首選基金 18.85000 18.83000 0.02000 0.10621 日盛高科技基金 19.89000 19.83000 0.06000 0.30257 日盛貨幣市場基金 14.85700 14.85680 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 44.31000 44.14000 0.17000 0.38514 日盛精選五虎基金 38.16000 38.18000 -0.02000 -0.05238 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56590 13.56570 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 34.99000 35.03000 -0.04000 -0.11419 台新MSCI中國基金 19.42000 19.24000 0.18000 0.93555 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.77000 19.46000 0.31000 1.59301 台新大眾貨幣市場基金 14.24280 14.24260 0.00020 0.00140 台新中國通基金 50.77000 50.93000 -0.16000 -0.31416 台新主流基金 26.68000 26.61000 0.07000 0.26306 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.70000 24.48000 0.22000 0.89869 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.79990 0.79290 0.00700 0.88284 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.33000 17.18000 0.15000 0.87311 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56010 0.55520 0.00490 0.88256 台新台灣中小基金 40.27000 40.09000 0.18000 0.44899 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.26140 11.20950 0.05190 0.46300 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.04730 10.00090 0.04640 0.46396 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.70420 11.65010 0.05410 0.46437 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.13000 11.07000 0.06000 0.54201 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.93900 9.94020 -0.00120 -0.01207 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.19990 11.20130 -0.00140 -0.01250 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.45000 14.41000 0.04000 0.27759 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.58100 8.57130 0.00970 0.11317 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28140 0.28110 0.00030 0.10672 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.72780 12.71340 0.01440 0.11327 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41230 0.41190 0.00040 0.09711 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 43.03000 42.77000 0.26000 0.60790 台新真吉利貨幣市場基金 11.14170 11.14160 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.60310 33.53390 0.06920 0.20636 台新智慧生活基金-美元 10.40630 10.30460 0.10170 0.98694 台新智慧生活基金-新台幣 10.78000 10.67000 0.11000 1.03093 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 7.97020 7.96820 0.00200 0.02510 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.20660 8.20420 0.00240 0.02925 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.14180 9.13950 0.00230 0.02517 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.42420 9.42150 0.00270 0.02866 台新新興市場債券基金(A類型) 11.51860 11.49610 0.02250 0.19572 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36500 0.36430 0.00070 0.19215 台新新興市場債券基金(B類型) 8.09350 8.07770 0.01580 0.19560 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27090 0.27040 0.00050 0.18491 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.27000 5.25000 0.02000 0.38095 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.91000 22.83000 0.08000 0.35042 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.63480 10.67010 -0.03530 -0.33083 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.04810 10.05570 -0.00760 -0.07558 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.12320 10.13190 -0.00870 -0.08587 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.73940 10.77480 -0.03540 -0.32854 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.13830 10.14600 -0.00770 -0.07589 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.21660 10.22530 -0.00870 -0.08508 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.43260 44.14020 0.29240 0.66243 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 43.73340 43.43670 0.29670 0.68306 永豐1至3年期美國公債ETF基金 40.24710 40.18730 0.05980 0.14880 永豐20年期以上美國公債ETF基金 40.79740 40.44240 0.35500 0.87779 永豐中小基金 56.38000 56.23000 0.15000 0.26676 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83950 1.84190 -0.00240 -0.13030 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.60240 2.60590 -0.00350 -0.13431 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.12130 8.11490 0.00640 0.07887 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13330 11.12450 0.00880 0.07910 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.04000 5.04000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.94000 21.90000 0.04000 0.18265 永豐主流品牌基金 18.41000 18.27000 0.14000 0.76628 永豐永豐基金 34.85000 34.77000 0.08000 0.23008 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.93860 8.91400 0.02460 0.27597 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.52980 9.50360 0.02620 0.27569 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.82990 8.80550 0.02440 0.27710 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.41720 9.39120 0.02600 0.27685 永豐南非幣2021保本基金 14.31550 14.31400 0.00150 0.01048 永豐美國大型500股票ETF基金 19.52000 19.34000 0.18000 0.93071 永豐貨幣市場基金 13.95740 13.95720 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17480 2.17820 -0.00340 -0.15609 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.71860 2.72290 -0.00430 -0.15792 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.73420 7.73020 0.00400 0.05175 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.97100 10.96530 0.00570 0.05198 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.08880 7.08710 0.00170 0.02399 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.49730 11.49460 0.00270 0.02349 永豐臺灣加權ETF基金 55.98000 55.87000 0.11000 0.19689 永豐領航科技基金 41.42000 41.19000 0.23000 0.55839 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.34000 11.39000 -0.05000 -0.43898 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.78000 10.83000 -0.05000 -0.46168 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 永豐趨勢平衡基金 43.70000 43.49000 0.21000 0.48287 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.80770 9.80020 0.00750 0.07653 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.46240 10.45440 0.00800 0.07652 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.89020 9.88480 0.00540 0.05463 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.38150 10.37590 0.00560 0.05397 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.85890 9.85280 0.00610 0.06191 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.64360 10.63710 0.00650 0.06111 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.89380 9.88770 0.00610 0.06169 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.45690 10.45240 0.00450 0.04305 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.08600 10.07870 0.00730 0.07243 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.08600 10.07870 0.00730 0.07243 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.98000 9.97240 0.00760 0.07621 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.98000 9.97240 0.00760 0.07621 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.26310 10.25160 0.01150 0.11218 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.26290 10.25150 0.01140 0.11120 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06890 10.06000 0.00890 0.08847 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06890 10.06000 0.00890 0.08847 兆豐國際生命科學基金 14.21000 14.00000 0.21000 1.50000 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.39190 10.35080 0.04110 0.39707 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.64710 10.60490 0.04220 0.39793 兆豐國際全球基金 30.32000 30.19000 0.13000 0.43061 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.53850 10.53790 0.00060 0.00569 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22050 10.24740 -0.02690 -0.26251 兆豐國際國民基金 23.95000 23.94000 0.01000 0.04177 兆豐國際第一基金 14.30000 14.20000 0.10000 0.70423 兆豐國際萬全基金 21.79000 21.67000 0.12000 0.55376 兆豐國際電子基金 27.73000 27.73000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.93000 22.87000 0.06000 0.26235 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.07000 15.11000 -0.04000 -0.26473 兆豐國際豐台灣基金 37.48000 37.51000 -0.03000 -0.07998 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57350 12.57330 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.80510 9.79800 0.00710 0.07246 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.84390 9.83150 0.01240 0.12613 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.87270 9.86250 0.01020 0.10342 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.85130 9.84080 0.01050 0.10670 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.96950 9.95200 0.01750 0.17584 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.80530 9.79820 0.00710 0.07246 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.84600 9.83360 0.01240 0.12610 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.88080 9.87050 0.01030 0.10435 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.85580 9.84520 0.01060 0.10767 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.97740 9.95990 0.01750 0.17570 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.96540 10.95270 0.01270 0.11595 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.67680 10.66780 0.00900 0.08437 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.94780 10.93610 0.01170 0.10699 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.64140 10.62900 0.01240 0.11666 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.74280 10.73370 0.00910 0.08478 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.74080 10.72930 0.01150 0.10718 合庫台灣基金 12.54000 12.53000 0.01000 0.07981 合庫全球高收益債券基金A類型 11.74040 11.76020 -0.01980 -0.16836 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.80060 12.82050 -0.01990 -0.15522 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.38130 11.39980 -0.01850 -0.16228 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.15060 12.17420 -0.02360 -0.19385 合庫全球高收益債券基金B類型 8.08890 8.10250 -0.01360 -0.16785 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.39670 9.41200 -0.01530 -0.16256 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.10530 9.12020 -0.01490 -0.16337 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.76430 8.78030 -0.01600 -0.18223 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.23870 9.25380 -0.01510 -0.16318 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 合庫全球新興市場基金 8.99000 8.94000 0.05000 0.55928 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 合庫貨幣市場基金 10.18590 10.18570 0.00020 0.00196 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93000 9.92800 0.00200 0.02015 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.32990 10.32310 0.00680 0.06587 合庫新興多重收益基金A類型 10.53890 10.53270 0.00620 0.05886 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.11710 12.10920 0.00790 0.06524 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.47260 15.45630 0.01630 0.10546 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.64740 8.64550 0.00190 0.02198 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.48890 9.48260 0.00630 0.06644 合庫新興多重收益基金B類型 7.84940 7.84480 0.00460 0.05864 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62470 8.61820 0.00650 0.07542 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.54350 10.52850 0.01500 0.14247 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.99000 12.01000 -0.02000 -0.16653 安本標準兩岸價值基金 美元 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19810 10.19030 0.00780 0.07654 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.17390 10.16550 0.00840 0.08263 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.75210 9.67890 0.07320 0.75628 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15850 10.15630 0.00220 0.02166 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.29000 10.28210 0.00790 0.07683 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.25950 10.25080 0.00870 0.08487 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.81860 9.74470 0.07390 0.75836 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.22700 10.22470 0.00230 0.02249 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 安聯中國東協基金 14.78000 14.75000 0.03000 0.20339 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 35.24000 34.95000 0.29000 0.82976 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.39000 10.30000 0.09000 0.87379 安聯台灣科技基金 57.69000 57.21000 0.48000 0.83901 安聯台灣貨幣市場基金 12.56390 12.56370 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 40.19000 39.84000 0.35000 0.87851 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.89600 10.88710 0.00890 0.08175 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.99300 15.98040 0.01260 0.07885 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88880 9.88100 0.00780 0.07894 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.00170 9.99370 0.00800 0.08005 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 安聯四季成長組合基金-美元 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.36050 13.35450 0.00600 0.04493 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.90960 10.90250 0.00710 0.06512 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.96300 12.95560 0.00740 0.05712 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56070 9.55580 0.00490 0.05128 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.49420 9.48800 0.00620 0.06535 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.00700 9.00180 0.00520 0.05777 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20860 10.20460 0.00400 0.03920 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.20110 10.19520 0.00590 0.05787 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.45000 11.40000 0.05000 0.43860 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.53260 12.54530 -0.01270 -0.10123 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.33490 11.34490 -0.01000 -0.08815 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.93670 10.94650 -0.00980 -0.08953 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.49570 8.50390 -0.00820 -0.09643 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.36320 8.37050 -0.00730 -0.08721 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.04310 8.05030 -0.00720 -0.08944 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.11740 10.12690 -0.00950 -0.09381 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 9.99560 10.00450 -0.00890 -0.08896 安聯全球人口趨勢基金 11.83000 11.78000 0.05000 0.42445 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.18000 8.06000 0.12000 1.48883 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 30.99000 30.54000 0.45000 1.47348 安聯全球油礦金趨勢基金 7.45000 7.44000 0.01000 0.13441 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.61480 12.59640 0.01840 0.14607 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.60720 10.59180 0.01540 0.14540 安聯全球新興市場基金 16.55000 16.51000 0.04000 0.24228 安聯全球農金趨勢基金 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 安聯全球綠能趨勢基金 8.87000 8.82000 0.05000 0.56689 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725 安聯亞洲動態策略基金 21.91000 21.97000 -0.06000 -0.27310 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.15510 10.15620 -0.00110 -0.01083 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.18530 10.18530 0.00000 0.00000 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.06990 10.07070 -0.00080 -0.00794 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.03830 10.03840 -0.00010 -0.00100 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08470 10.08600 -0.00130 -0.01289 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.04290 10.04290 0.00000 0.00000 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.01180 10.01310 -0.00130 -0.01298 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.10800 10.10930 -0.00130 -0.01286 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01180 10.01310 -0.00130 -0.01298 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.66150 10.65710 0.00440 0.04129 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.14170 10.13760 0.00410 0.04044 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.80420 2.80380 0.00040 0.01427 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.95190 10.93080 0.02110 0.19303 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.35460 2.35780 -0.00320 -0.13572 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.77500 8.75790 0.01710 0.19525 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.36940 10.36090 0.00850 0.08204 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.32930 10.32090 0.00840 0.08139 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.85230 10.84360 0.00870 0.08023 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.27660 10.26880 0.00780 0.07596 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.29410 10.28960 0.00450 0.04373 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.16870 10.16030 0.00840 0.08267 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.07010 10.06200 0.00810 0.08050 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.42040 10.41230 0.00810 0.07779 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.07440 10.06670 0.00770 0.07649 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.10910 10.10480 0.00430 0.04255 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.12070 10.10610 0.01460 0.14447 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.33660 10.32220 0.01440 0.13951 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.09580 10.08130 0.01450 0.14383 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.00020 9.98780 0.01240 0.12415 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.01070 9.99620 0.01450 0.14506 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.06080 10.04680 0.01400 0.13935 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99470 9.98040 0.01430 0.14328 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.95040 9.93800 0.01240 0.12477 宏利台灣動力基金A類型 32.41000 32.38000 0.03000 0.09265 宏利台灣動力基金I類型 32.41000 32.38000 0.03000 0.09265 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 9.98450 9.98230 0.00220 0.02204 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.97800 9.97630 0.00170 0.01704 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.04790 10.04250 0.00540 0.05377 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 9.98110 9.97870 0.00240 0.02405 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.87200 9.83890 0.03310 0.33642 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.76190 9.72850 0.03340 0.34332 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.38320 7.35840 0.02480 0.33703 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.34650 7.32210 0.02440 0.33324 宏利全球動力股票基金(人民幣) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 宏利全球債券組合基金 13.79580 13.81320 -0.01740 -0.12597 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02940 3.02430 0.00510 0.16863 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.50700 12.48700 0.02000 0.16017 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.94450 8.93000 0.01450 0.16237 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.64700 2.65140 -0.00440 -0.16595 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.52430 11.50360 0.02070 0.17994 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.28390 3.26990 0.01400 0.42815 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53600 0.53360 0.00240 0.44978 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.07000 15.00000 0.07000 0.46667 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.42660 12.43720 -0.01060 -0.08523 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.97010 10.97700 -0.00690 -0.06286 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47710 10.48460 -0.00750 -0.07153 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.66370 8.66820 -0.00450 -0.05191 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.29550 8.30070 -0.00520 -0.06265 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.14160 8.14770 -0.00610 -0.07487 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.29650 8.30430 -0.00780 -0.09393 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99420 2.99150 0.00270 0.09026 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42990 0.42970 0.00020 0.04654 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.91120 12.90500 0.00620 0.04804 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97820 0.97810 0.00010 0.01022 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.30860 7.30520 0.00340 0.04654 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03820 2.03660 0.00160 0.07856 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29370 0.29350 0.00020 0.06814 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.88010 8.87600 0.00410 0.04619 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32250 0.32250 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.70040 13.70030 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.42000 2.41000 0.01000 0.41494 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.30000 27.25000 0.05000 0.18349 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.30000 27.25000 0.05000 0.18349 宏利澳幣保本基金 12.73150 12.72810 0.00340 0.02671 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.91000 11.92000 -0.01000 -0.08389 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.51220 10.53330 -0.02110 -0.20032 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.38120 9.37400 0.00720 0.07681 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.89170 8.88450 0.00720 0.08104 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.38640 11.37720 0.00920 0.08086 貝萊德亞美利加收益基金 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 貝萊德新台幣基金 12.98220 12.98210 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 28.57000 28.40000 0.17000 0.59859 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信中小型股基金 54.51000 54.40000 0.11000 0.20221 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.71000 27.66000 0.05000 0.18077 保德信全球消費商機基金 19.09000 18.98000 0.11000 0.57956 保德信全球基礎建設基金 13.90000 13.81000 0.09000 0.65170 保德信全球資源基金 6.85000 6.83000 0.02000 0.29283 保德信全球醫療生化基金-美元 9.08000 8.99000 0.09000 1.00111 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.33000 30.00000 0.33000 1.10000 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.28030 10.25380 0.02650 0.25844 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.82310 10.79530 0.02780 0.25752 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.33090 10.29800 0.03290 0.31948 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.87310 10.83840 0.03470 0.32016 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.63630 9.60260 0.03370 0.35095 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.86150 10.82350 0.03800 0.35109 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.21600 9.18360 0.03240 0.35280 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.37060 10.33410 0.03650 0.35320 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.16630 8.14860 0.01770 0.21722 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.33590 11.31140 0.02450 0.21660 保德信亞太基金 19.70000 19.65000 0.05000 0.25445 保德信店頭市場基金 39.24000 39.02000 0.22000 0.56381 保德信拉丁美洲基金 6.88000 6.78000 0.10000 1.47493 保德信金平衡基金 31.60000 31.53000 0.07000 0.22201 保德信金滿意基金 44.75000 44.72000 0.03000 0.06708 保德信科技島基金 29.82000 29.76000 0.06000 0.20161 保德信高成長基金 102.91000 102.48000 0.43000 0.41959 保德信貨幣市場基金 15.86040 15.86010 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.50590 10.44180 0.06410 0.61388 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.75840 10.69250 0.06590 0.61632 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.98990 10.93100 0.05890 0.53883 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.53760 10.48070 0.05690 0.54290 保德信新世紀基金 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.17200 8.18120 -0.00920 -0.11245 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.42260 10.43360 -0.01100 -0.10543 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.73800 11.75130 -0.01330 -0.11318 保德信新興趨勢組合基金 10.53000 10.42000 0.11000 1.05566 保德信瑞騰基金 15.66190 15.66210 -0.00020 -0.00128 保德信歐洲組合基金 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.51420 9.57850 -0.06430 -0.67130 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.14610 10.13520 0.01090 0.10755 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.45680 9.49760 -0.04080 -0.42958 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.81720 9.80770 0.00950 0.09686 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.65910 9.75930 -0.10020 -1.02671 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.20800 10.20220 0.00580 0.05685 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.52000 9.58640 -0.06640 -0.69265 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.96770 9.95360 0.01410 0.14166 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.23560 10.22200 0.01360 0.13305 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.83360 9.95260 -0.11900 -1.19567 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35210 10.34610 0.00600 0.05799 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.77200 9.86010 -0.08810 -0.89350 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.19380 10.18150 0.01230 0.12081 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.81620 9.92970 -0.11350 -1.14304 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49070 10.48790 0.00280 0.02670 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.69950 9.78350 -0.08400 -0.85859 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.18570 10.17430 0.01140 0.11205 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 10.01850 10.01430 0.00420 0.04194 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 10.02240 10.01810 0.00430 0.04292 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.31750 10.30610 0.01140 0.11061 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.96580 9.95170 0.01410 0.14168 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.96660 9.95250 0.01410 0.14167 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.30540 10.32600 -0.02060 -0.19950 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36420 10.35640 0.00780 0.07532 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04150 10.02480 0.01670 0.16659 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99480 10.11280 -0.11800 -1.16684 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49900 10.49230 0.00670 0.06386 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.10090 10.27460 -0.17370 -1.69058 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.94420 10.93600 0.00820 0.07498 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.99820 10.08120 -0.08300 -0.82331 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.40110 10.38370 0.01740 0.16757 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.55420 10.54850 0.00570 0.05404 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.55210 10.53500 0.01710 0.16232 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.58630 10.56880 0.01750 0.16558 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.08460 10.08160 0.00300 0.02976 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.08790 10.08510 0.00280 0.02776 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.09350 10.10270 -0.00920 -0.09106 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.09200 10.09950 -0.00750 -0.07426 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.05830 10.04230 0.01600 0.15933 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.05950 10.04350 0.01600 0.15931 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.11210 10.15490 -0.04280 -0.42147 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.11260 10.15540 -0.04280 -0.42145 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.13040 10.25140 -0.12100 -1.18033 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.25190 10.24740 0.00450 0.04391 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.19980 10.38280 -0.18300 -1.76253 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.56930 10.56740 0.00190 0.01798 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.92520 10.01100 -0.08580 -0.85706 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.12120 10.10690 0.01430 0.14149 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97250 1.98020 -0.00770 -0.38885 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.86060 2.85860 0.00200 0.06996 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28840 0.28890 -0.00050 -0.17307 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45690 0.45570 0.00120 0.26333 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.17560 8.19030 -0.01470 -0.17948 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08380 12.05100 0.03280 0.27218 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.77960 9.80020 -0.02060 -0.21020 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.58310 12.56550 0.01760 0.14007 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.64210 8.64610 -0.00400 -0.04626 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.16270 11.12790 0.03480 0.31273 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.62720 10.61330 0.01390 0.13097 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.41540 10.40270 0.01270 0.12208 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.17000 20.16000 0.01000 0.04960 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4682.36000 4680.19000 2.17000 0.04637 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.10770 10.18020 -0.07250 -0.71217 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.08240 11.07810 0.00430 0.03882 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01220 10.05910 -0.04690 -0.46624 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.37990 9.44680 -0.06690 -0.70818 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05370 10.04510 0.00860 0.08561 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.39470 9.43720 -0.04250 -0.45035 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.80510 9.79800 0.00710 0.07246 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.32440 10.38580 -0.06140 -0.59119 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.83310 5.85260 -0.01950 -0.33319 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.87780 10.85270 0.02510 0.23128 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.46210 10.46110 0.00100 0.00956 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.46980 11.46850 0.00130 0.01134 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.69550 10.69410 0.00140 0.01309 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.93940 8.93850 0.00090 0.01007 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.26160 9.26060 0.00100 0.01080 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.15090 9.14970 0.00120 0.01312 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.26970 10.26870 0.00100 0.00974 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.74590 10.74470 0.00120 0.01117 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.73200 10.73060 0.00140 0.01305 柏瑞巨人基金 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71190 13.71170 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.24000 16.26000 -0.02000 -0.12300 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.30540 14.30970 -0.00430 -0.03005 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.73060 12.73560 -0.00500 -0.03926 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.27600 13.27940 -0.00340 -0.02560 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.40000 8.40250 -0.00250 -0.02975 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.69560 6.69760 -0.00200 -0.02986 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.59450 8.59790 -0.00340 -0.03954 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.44250 8.45680 -0.01430 -0.16909 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.64550 10.64830 -0.00280 -0.02630 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35590 8.36160 -0.00570 -0.06817 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.91970 12.92470 -0.00500 -0.03869 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.39120 12.39500 -0.00380 -0.03066 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.40930 13.43190 -0.02260 -0.16826 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.08540 12.08860 -0.00320 -0.02647 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.86350 8.86620 -0.00270 -0.03045 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.59750 9.60120 -0.00370 -0.03854 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.64670 9.66300 -0.01630 -0.16868 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.46360 9.46600 -0.00240 -0.02535 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.36000 9.36620 -0.00620 -0.06620 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.72870 10.72140 0.00730 0.06809 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.76250 10.75800 0.00450 0.04183 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.51390 10.50600 0.00790 0.07520 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.65500 10.65010 0.00490 0.04601 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.74740 9.74070 0.00670 0.06878 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.51080 9.50680 0.00400 0.04208 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.66450 10.67600 -0.01150 -0.10772 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.53220 9.52500 0.00720 0.07559 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.66930 9.66490 0.00440 0.04553 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.70870 10.70140 0.00730 0.06822 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.76290 10.75840 0.00450 0.04183 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.51440 10.50650 0.00790 0.07519 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.65620 10.65130 0.00490 0.04600 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.74720 9.74060 0.00660 0.06776 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.51100 9.50700 0.00400 0.04207 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.85050 10.86220 -0.01170 -0.10771 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.53240 9.52530 0.00710 0.07454 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.67000 9.66550 0.00450 0.04656 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.36200 11.35580 0.00620 0.05460 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.87690 12.87230 0.00460 0.03574 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.10340 12.09610 0.00730 0.06035 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.89440 8.88950 0.00490 0.05512 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63000 9.62660 0.00340 0.03532 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.53610 9.53030 0.00580 0.06086 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.05640 11.05040 0.00600 0.05430 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99050 11.98630 0.00420 0.03504 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.69280 11.68570 0.00710 0.06076 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.89470 8.88980 0.00490 0.05512 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.63050 9.62710 0.00340 0.03532 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.53650 9.53080 0.00570 0.05981 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.94000 12.99000 -0.05000 -0.38491 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.72000 13.77000 -0.05000 -0.36311 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.73000 12.78000 -0.05000 -0.39124 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.01000 13.06000 -0.05000 -0.38285 柏瑞拉丁美洲基金 9.78000 9.62000 0.16000 1.66320 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.33320 12.30270 0.03050 0.24791 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.52570 10.49920 0.02650 0.25240 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.80910 7.78980 0.01930 0.24776 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.32830 10.30230 0.02600 0.25237 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.33980 12.32770 0.01210 0.09815 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.12860 12.11740 0.01120 0.09243 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.07420 11.06290 0.01130 0.10214 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.50060 8.49230 0.00830 0.09774 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.60030 9.59150 0.00880 0.09175 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.62730 9.61740 0.00990 0.10294 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.66730 11.65660 0.01070 0.09179 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.83590 10.82530 0.01060 0.09792 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.05570 11.04430 0.01140 0.10322 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.94190 9.93270 0.00920 0.09262 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.18470 9.17570 0.00900 0.09809 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.14640 9.14310 0.00330 0.03609 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.65390 9.64390 0.01000 0.10369 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.63050 12.61420 0.01630 0.12922 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.20860 12.19530 0.01330 0.10906 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.48270 11.46730 0.01540 0.13429 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.97800 6.96900 0.00900 0.12914 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72040 8.71090 0.00950 0.10906 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.36470 9.35220 0.01250 0.13366 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.85770 10.84370 0.01400 0.12911 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.50060 11.48520 0.01540 0.13409 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.44670 9.43640 0.01030 0.10915 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.90530 8.89380 0.01150 0.12930 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.56510 9.55220 0.01290 0.13505 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.22850 12.20500 0.02350 0.19254 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.09450 13.07100 0.02350 0.17979 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.89170 11.86830 0.02340 0.19716 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.40850 9.39040 0.01810 0.19275 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.09990 10.08180 0.01810 0.17953 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.06920 10.04940 0.01980 0.19703 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.34250 12.32040 0.02210 0.17938 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.91010 10.88920 0.02090 0.19193 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.33050 11.30820 0.02230 0.19720 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.04110 10.02180 0.01930 0.19258 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.57640 9.55800 0.01840 0.19251 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.34510 10.32660 0.01850 0.17915 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.80620 9.78690 0.01930 0.19720 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.83000 18.82000 0.01000 0.05313 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.33000 17.34000 -0.01000 -0.05767 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.42960 13.43510 -0.00550 -0.04094 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.17180 10.14020 0.03160 0.31163 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.26310 11.23280 0.03030 0.26975 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.32750 12.34340 -0.01590 -0.12881 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.72300 10.68840 0.03460 0.32372 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.72870 8.70160 0.02710 0.31144 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.32700 9.30190 0.02510 0.26984 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.22580 9.23770 -0.01190 -0.12882 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.25090 9.22110 0.02980 0.32317 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.86040 8.83290 0.02750 0.31134 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.13060 9.10600 0.02460 0.27015 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.08350 11.09780 -0.01430 -0.12885 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.19440 9.16470 0.02970 0.32407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 46.08520 45.81040 0.27480 0.59986 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.88180 9.87270 0.00910 0.09217 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.83850 9.83350 0.00500 0.05085 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.85980 11.85910 0.00070 0.00590 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.65920 1.65480 0.00440 0.26589 國泰大中華基金 21.88000 21.85000 0.03000 0.13730 國泰小龍基金-新台幣 16.31000 16.25000 0.06000 0.36923 國泰中小成長基金-新台幣 47.31000 47.21000 0.10000 0.21182 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.49090 44.34770 0.14320 0.32290 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.09980 10.08390 0.01590 0.15768 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.23600 10.22200 0.01400 0.13696 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.28750 10.27310 0.01440 0.14017 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.71000 26.63000 0.08000 0.30041 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.31000 12.34000 -0.03000 -0.24311 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.32000 32.17000 0.15000 0.46627 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35700 0.35750 -0.00050 -0.13986 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33260 0.33300 -0.00040 -0.12012 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33350 0.33390 -0.00040 -0.11980 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.10130 11.11450 -0.01320 -0.11876 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.35350 10.36580 -0.01230 -0.11866 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.38680 10.39920 -0.01240 -0.11924 國泰台灣貨幣市場基金 12.47270 12.47260 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42070 0.41860 0.00210 0.50167 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36960 0.36780 0.00180 0.48940 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44960 0.44740 0.00220 0.49173 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56410 0.56440 -0.00030 -0.05315 國泰全球高股息基金-人民幣 2.57220 2.56850 0.00370 0.14405 國泰全球高股息基金-美元 0.36110 0.35970 0.00140 0.38921 國泰全球高股息基金-新台幣 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53840 0.53910 -0.00070 -0.12985 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49520 0.49380 0.00140 0.28352 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.47000 14.43000 0.04000 0.27720 國泰全球資源基金-美元 0.15870 0.15830 0.00040 0.25268 國泰全球資源基金-新台幣 5.00000 4.99000 0.01000 0.20040 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59610 0.59400 0.00210 0.35354 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.52000 18.45000 0.07000 0.37940 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 17.88000 17.82000 0.06000 0.33670 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88430 0.88580 -0.00150 -0.16934 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.74000 20.63000 0.11000 0.53320 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.59000 22.53000 0.06000 0.26631 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.58610 2.59690 -0.01080 -0.41588 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36410 0.36470 -0.00060 -0.16452 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30880 0.30930 -0.00050 -0.16166 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.26040 11.27900 -0.01860 -0.16491 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.55240 9.56820 -0.01580 -0.16513 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53910 0.54290 -0.00380 -0.69994 國泰亞洲成長基金-美元 0.38780 0.39040 -0.00260 -0.66598 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.66000 11.74000 -0.08000 -0.68143 國泰科技生化基金 38.20000 38.16000 0.04000 0.10482 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.20000 29.02000 0.18000 0.62026 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.53000 12.62000 -0.09000 -0.71315 國泰美國費城半導體基金 15.18000 14.92000 0.26000 1.74263 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 48.33520 47.88560 0.44960 0.93890 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.60930 15.74900 -0.13970 -0.88704 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.53640 27.05700 0.47940 1.77182 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.67730 46.50190 0.17540 0.37719 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.87480 46.70850 0.16630 0.35604 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.24820 43.24270 0.00550 0.01272 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31840 0.31710 0.00130 0.40997 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.88900 9.85280 0.03620 0.36741 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 9.95240 9.91580 0.03660 0.36911 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31830 0.31710 0.00120 0.37843 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.88510 9.85040 0.03470 0.35227 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 9.96510 9.92990 0.03520 0.35448 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31780 0.31650 0.00130 0.41074 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.87010 9.83330 0.03680 0.37424 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 9.95940 9.92220 0.03720 0.37492 國泰紐幣2021保本基金 12.97020 12.96260 0.00760 0.05863 國泰紐幣八年期保本基金 13.35530 13.34590 0.00940 0.07043 國泰紐幣保本基金 12.79580 12.79530 0.00050 0.00391 國泰國泰基金-新台幣A 25.14000 25.11000 0.03000 0.11947 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 49.55100 49.23810 0.31290 0.63548 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35130 0.35050 0.00080 0.22825 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.53150 0.53310 -0.00160 -0.30013 國泰新興市場基金-美元 0.38010 0.37890 0.00120 0.31671 國泰新興市場基金-新台幣 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.47700 2.47860 -0.00160 -0.06455 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50290 1.50380 -0.00090 -0.05985 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35840 0.35780 0.00060 0.16769 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.21960 0.21920 0.00040 0.18248 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.81880 10.79880 0.02000 0.18521 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.44000 6.42800 0.01200 0.18668 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.04000 14.81000 0.23000 1.55300 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 47.12480 46.75900 0.36580 0.78231 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 46.82700 46.49770 0.32930 0.70821 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.76790 43.60010 0.16780 0.38486 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.67000 12.70000 -0.03000 -0.23622 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 39.17000 38.97000 0.20000 0.51322 國泰標普北美科技ETF基金 23.16000 22.84000 0.32000 1.40105 國泰歐洲精選基金-美元 0.33810 0.33790 0.00020 0.05919 國泰歐洲精選基金-新台幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.05000 20.95000 0.10000 0.47733 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.27000 19.21000 0.06000 0.31234 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.66000 18.67000 -0.01000 -0.05356 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41900 0.41860 0.00040 0.09556 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.59570 12.58440 0.01130 0.08979 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.05980 10.04360 0.01620 0.16130 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.96730 9.95380 0.01350 0.13563 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.03500 10.01940 0.01560 0.15570 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.86170 9.84600 0.01570 0.15946 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.92320 9.90730 0.01590 0.16049 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.83710 9.82400 0.01310 0.13335 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.89450 9.87910 0.01540 0.15588 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.72120 9.70570 0.01550 0.15970 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金大中華基金 27.20000 27.12000 0.08000 0.29499 第一金小型精選基金 34.22000 34.24000 -0.02000 -0.05841 第一金中概平衡基金 29.12000 29.14000 -0.02000 -0.06863 第一金台灣貨幣市場基金 15.34270 15.34250 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.87700 178.87500 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.98420 14.84340 0.14080 0.94857 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.98290 14.83970 0.14320 0.96498 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.49000 14.36000 0.13000 0.90529 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.50000 14.36000 0.14000 0.97493 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.12690 9.96290 0.16400 1.64611 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.12530 9.96130 0.16400 1.64637 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.18000 10.01000 0.17000 1.69830 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.18000 10.02000 0.16000 1.59681 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.64410 9.57300 0.07110 0.74271 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.64410 9.57300 0.07110 0.74271 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.21040 13.19540 0.01500 0.11368 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.22800 13.21300 0.01500 0.11352 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.56000 12.54000 0.02000 0.15949 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.58000 12.57000 0.01000 0.07955 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.76900 9.75450 0.01450 0.14865 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.76150 9.74800 0.01350 0.13849 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.36870 9.35640 0.01230 0.13146 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.39290 9.38060 0.01230 0.13112 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.74530 10.73030 0.01500 0.13979 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.34740 10.33380 0.01360 0.13161 第一金全球大趨勢基金 24.47000 24.27000 0.20000 0.82406 第一金全球不動產證券化基金A 9.31750 9.30670 0.01080 0.11605 第一金全球不動產證券化基金B 6.38240 6.37500 0.00740 0.11608 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.13030 10.14050 -0.01020 -0.10059 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.13060 10.14080 -0.01020 -0.10058 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.14980 11.16120 -0.01140 -0.10214 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.15160 11.16290 -0.01130 -0.10123 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.54920 8.55000 -0.00080 -0.00936 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.58820 10.58920 -0.00100 -0.00944 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.16510 9.18590 -0.02080 -0.22643 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.16350 9.18430 -0.02080 -0.22647 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.59400 7.60590 -0.01190 -0.15646 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.58930 7.60090 -0.01160 -0.15261 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.33000 8.34390 -0.01390 -0.16659 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.33050 8.34440 -0.01390 -0.16658 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.68680 11.71320 -0.02640 -0.22539 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.68750 11.71380 -0.02630 -0.22452 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.22140 10.23720 -0.01580 -0.15434 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.22230 10.23800 -0.01570 -0.15335 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.94890 14.97390 -0.02500 -0.16696 第一金亞洲科技基金 18.84000 18.90000 -0.06000 -0.31746 第一金亞洲新興市場基金 12.70000 12.73000 -0.03000 -0.23566 第一金店頭市場基金 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.22860 10.19370 0.03490 0.34237 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.22860 10.19360 0.03500 0.34335 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.21670 10.18120 0.03550 0.34868 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.21660 10.18110 0.03550 0.34869 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.29230 10.25670 0.03560 0.34709 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.30790 10.27220 0.03570 0.34754 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.29210 10.25670 0.03540 0.34514 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.28000 10.24430 0.03570 0.34849 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.29560 10.25960 0.03600 0.35089 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.27990 10.24420 0.03570 0.34849 第一金創新趨勢基金 22.89000 22.82000 0.07000 0.30675 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 45.02700 44.79260 0.23440 0.52330 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.40420 45.12370 0.28050 0.62162 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 46.58660 46.16230 0.42430 0.91915 第一金電子基金 36.47000 36.44000 0.03000 0.08233 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.74000 19.69000 0.05000 0.25394 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.67000 19.47000 0.20000 1.02722 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 統一大東協高股息基金(美元) 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 統一大滿貫基金-A類型 38.01000 37.92000 0.09000 0.23734 統一大滿貫基金-I類型 38.01000 37.92000 0.09000 0.23734 統一大龍印基金 14.98000 14.92000 0.06000 0.40214 統一中小基金 26.42000 26.23000 0.19000 0.72436 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.08960 10.10240 -0.01280 -0.12670 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.04350 9.03560 0.00790 0.08743 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.78280 8.77510 0.00770 0.08775 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.76480 12.78090 -0.01610 -0.12597 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.39850 11.38860 0.00990 0.08693 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.02580 11.01620 0.00960 0.08714 統一台灣動力基金 20.52000 20.34000 0.18000 0.88496 統一全天候基金-A類型 121.45000 120.70000 0.75000 0.62138 統一全天候基金-I類型 122.27000 121.51000 0.76000 0.62546 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.49680 8.48710 0.00970 0.11429 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.90630 7.88050 0.02580 0.32739 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.94190 7.91560 0.02630 0.33226 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.22940 9.21880 0.01060 0.11498 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.59580 8.56760 0.02820 0.32915 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.62700 8.59850 0.02850 0.33145 統一全球債券組合基金 12.42030 12.42150 -0.00120 -0.00966 統一全球新科技基金(人民幣) 16.06000 15.86000 0.20000 1.26103 統一全球新科技基金(美元) 14.53000 14.36000 0.17000 1.18384 統一全球新科技基金(新台幣) 14.03000 13.86000 0.17000 1.22655 統一亞太基金 25.69000 25.67000 0.02000 0.07791 統一亞洲大金磚基金 12.27000 12.26000 0.01000 0.08157 統一奔騰基金 64.09000 63.62000 0.47000 0.73876 統一強棒貨幣市場基金 16.75590 16.75560 0.00030 0.00179 統一統信基金 32.71000 32.59000 0.12000 0.36821 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 39.02180 38.78270 0.23910 0.61651 統一黑馬基金 63.97000 63.50000 0.47000 0.74016 統一新亞洲科技能源基金 16.93000 16.93000 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.14520 8.14100 0.00420 0.05159 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.92750 10.92190 0.00560 0.05127 統一經建基金 51.22000 50.90000 0.32000 0.62868 統一龍馬基金 74.11000 73.87000 0.24000 0.32490 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.60000 22.55000 0.05000 0.22173 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 52.29000 52.16000 0.13000 0.24923 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.43930 10.43210 0.00720 0.06902 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38090 10.37050 0.01040 0.10028 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.39200 10.38200 0.01000 0.09632 野村巴西基金 6.58000 6.48000 0.10000 1.54321 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.74000 11.87000 -0.13000 -1.09520 野村台灣高股息基金 26.18000 26.21000 -0.03000 -0.11446 野村台灣運籌基金 40.64000 40.34000 0.30000 0.74368 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.97410 9.97380 0.00030 0.00301 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.82080 9.81510 0.00570 0.05807 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84970 9.84530 0.00440 0.04469 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.59430 10.59390 0.00040 0.00378 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.33340 10.32740 0.00600 0.05810 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06580 10.06130 0.00450 0.04473 野村平衡基金 21.16000 21.11000 0.05000 0.23685 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98100 9.97450 0.00650 0.06517 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.25370 10.25020 0.00350 0.03415 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98750 9.97760 0.00990 0.09922 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98120 9.97480 0.00640 0.06416 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.25390 10.25030 0.00360 0.03512 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98820 9.97830 0.00990 0.09922 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94580 9.93720 0.00860 0.08654 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.04510 10.03900 0.00610 0.06076 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.05650 10.04670 0.00980 0.09754 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.97460 9.96610 0.00850 0.08529 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 15.04000 14.94000 0.10000 0.66934 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.82000 12.78000 0.04000 0.31299 野村全球生技醫療基金 15.98000 15.81000 0.17000 1.07527 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.32250 10.30510 0.01740 0.16885 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.27340 10.25150 0.02190 0.21363 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.19570 10.17570 0.02000 0.19655 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.56800 10.55090 0.01710 0.16207 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.47970 10.45730 0.02240 0.21420 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.40700 10.38660 0.02040 0.19641 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.30960 10.28930 0.02030 0.19729 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 11.01260 10.99440 0.01820 0.16554 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.87370 10.85050 0.02320 0.21382 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.80050 10.77930 0.02120 0.19667 野村全球品牌基金 27.63000 27.36000 0.27000 0.98684 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.49000 12.46000 0.03000 0.24077 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.97000 18.92000 0.05000 0.26427 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.05590 11.04990 0.00600 0.05430 野村全球短期收益基金-美元計價 11.05230 11.04170 0.01060 0.09600 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.80160 10.79320 0.00840 0.07783 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.48790 8.44350 0.04440 0.52585 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.31440 8.27190 0.04250 0.51379 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.88270 7.84320 0.03950 0.50362 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.98570 10.92800 0.05770 0.52800 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.48030 10.42670 0.05360 0.51406 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03770 9.98740 0.05030 0.50363 野村成長基金 34.61000 34.35000 0.26000 0.75691 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.25780 8.24960 0.00820 0.09940 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.26530 8.25480 0.01050 0.12720 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.46920 8.45860 0.01060 0.12532 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.62530 9.61600 0.00930 0.09671 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.47980 9.46760 0.01220 0.12886 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.69420 9.68200 0.01220 0.12601 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.19000 13.16000 0.03000 0.22796 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.09730 10.06730 0.03000 0.29799 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.02850 10.00010 0.02840 0.28400 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.91290 9.88520 0.02770 0.28022 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.54570 9.51880 0.02690 0.28260 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.55300 9.52580 0.02720 0.28554 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.64910 9.62210 0.02700 0.28060 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.04700 10.01890 0.02810 0.28047 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.71550 10.67920 0.03630 0.33991 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.62440 10.59430 0.03010 0.28412 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.73050 10.70050 0.03000 0.28036 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.83330 9.83320 0.00010 0.00102 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.82900 9.82680 0.00220 0.02239 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.73340 9.73170 0.00170 0.01747 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.28620 8.28480 0.00140 0.01690 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.92270 8.92350 -0.00080 -0.00897 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.78110 8.77920 0.00190 0.02164 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.90170 9.89990 0.00180 0.01818 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.55890 13.55650 0.00240 0.01770 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.77820 12.77910 -0.00090 -0.00704 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.32800 10.32580 0.00220 0.02131 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.53670 10.52960 0.00710 0.06743 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.48090 10.47060 0.01030 0.09837 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50610 10.49920 0.00690 0.06572 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.83490 10.82760 0.00730 0.06742 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.75680 10.74620 0.01060 0.09864 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70030 10.69330 0.00700 0.06546 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.83480 10.82700 0.00780 0.07204 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.74470 10.73320 0.01150 0.10714 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.88600 10.87300 0.01300 0.11956 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.21960 10.23400 -0.01440 -0.14071 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79030 9.80540 -0.01510 -0.15400 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.40890 9.42110 -0.01220 -0.12950 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.87960 8.89240 -0.01280 -0.14394 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.42660 11.44300 -0.01640 -0.14332 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.39650 10.38800 0.00850 0.08183 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.57330 11.56400 0.00930 0.08042 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.98390 10.97340 0.01050 0.09569 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.72560 10.71680 0.00880 0.08211 野村泰國基金 42.17000 42.14000 0.03000 0.07119 野村高科技基金 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.41860 10.39530 0.02330 0.22414 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.04380 10.02540 0.01840 0.18353 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.73930 10.73170 0.00760 0.07082 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.41440 9.39300 0.02140 0.22783 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.38070 9.35980 0.02090 0.22330 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.70920 9.70610 0.00310 0.03194 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.07630 12.05470 0.02160 0.17918 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.34820 14.35050 -0.00230 -0.01603 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.92580 10.90090 0.02490 0.22842 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.89410 10.86990 0.02420 0.22263 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.45050 11.44680 0.00370 0.03232 野村貨幣市場基金 16.35860 16.35840 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.43000 14.46000 -0.03000 -0.20747 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.36350 10.35570 0.00780 0.07532 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.30020 10.28970 0.01050 0.10204 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27690 10.26850 0.00840 0.08180 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.77770 10.77000 0.00770 0.07149 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.67560 10.66430 0.01130 0.10596 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.71580 10.70700 0.00880 0.08219 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.99740 10.01510 -0.01770 -0.17673 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.96190 9.97500 -0.01310 -0.13133 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.84830 9.86260 -0.01430 -0.14499 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.68870 10.70720 -0.01850 -0.17278 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.60030 10.61430 -0.01400 -0.13190 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.48520 10.50040 -0.01520 -0.14476 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.56210 10.56850 -0.00640 -0.06056 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.88730 7.89220 -0.00490 -0.06209 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.27650 12.28410 -0.00760 -0.06187 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.79000 8.84000 -0.05000 -0.56561 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.45160 10.44670 0.00490 0.04690 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.75650 10.75560 0.00090 0.00837 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.37800 10.36910 0.00890 0.08583 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.45300 10.44380 0.00920 0.08809 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44610 10.44730 -0.00120 -0.01149 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.45200 10.44720 0.00480 0.04595 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.75760 10.75670 0.00090 0.00837 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37780 10.36900 0.00880 0.08487 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.45590 10.44670 0.00920 0.08807 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44500 10.44620 -0.00120 -0.01149 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.46620 10.46150 0.00470 0.04493 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.77860 10.77790 0.00070 0.00649 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39050 10.38160 0.00890 0.08573 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.46550 10.45630 0.00920 0.08799 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.46420 10.46580 -0.00160 -0.01529 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.46620 10.46140 0.00480 0.04588 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.78030 10.77960 0.00070 0.00649 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.39810 10.38930 0.00880 0.08470 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.47940 10.47010 0.00930 0.08882 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.46560 10.46720 -0.00160 -0.01529 野村精選貨幣市場基金 12.12410 12.12390 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 野村積極成長基金 14.67000 14.57000 0.10000 0.68634 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.37000 11.28000 0.09000 0.79787 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 41.21000 40.88000 0.33000 0.80724 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.66370 10.68010 -0.01640 -0.15356 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49680 8.50770 -0.01090 -0.12812 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.81270 7.82330 -0.01060 -0.13549 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.63280 7.64460 -0.01180 -0.15436 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.29790 12.31300 -0.01510 -0.12263 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.97800 10.99290 -0.01490 -0.13554 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.76720 10.78390 -0.01670 -0.15486 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.43000 11.35000 0.08000 0.70485 野村環球基金-人民幣計價 17.45000 17.33000 0.12000 0.69244 野村環球基金-美元計價 13.44000 13.33000 0.11000 0.82521 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.95000 18.80000 0.15000 0.79787 野村鴻利基金 25.41000 25.35000 0.06000 0.23669 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91520 16.91500 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 21.98000 21.82000 0.16000 0.73327 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.27000 15.23000 0.04000 0.26264 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.79170 10.77760 0.01410 0.13083 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.12730 14.10900 0.01830 0.12970 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.02230 11.02670 -0.00440 -0.03990 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.57410 10.55100 0.02310 0.21894 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.89160 10.89380 -0.00220 -0.02019 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.41460 10.39050 0.02410 0.23194 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.45000 10.46090 -0.01090 -0.10420 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.17650 10.16050 0.01600 0.15747 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.01060 9.99610 0.01450 0.14506 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.42480 10.42180 0.00300 0.02879 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.62660 10.62130 0.00530 0.04990 凱基台商天下基金 14.70000 14.66000 0.04000 0.27285 凱基台灣精五門基金 23.16000 23.14000 0.02000 0.08643 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.47900 47.17750 0.30150 0.63908 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.48290 48.22140 0.26150 0.54229 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 47.17880 46.88020 0.29860 0.63694 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.78830 47.49670 0.29160 0.61394 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 49.01530 48.54390 0.47140 0.97108 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 9.98460 9.99870 -0.01410 -0.14102 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 9.98500 9.99850 -0.01350 -0.13502 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 9.98360 9.99830 -0.01470 -0.14702 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 9.98570 9.99840 -0.01270 -0.12702 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 10.07830 10.13590 -0.05760 -0.56828 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 10.07250 10.12530 -0.05280 -0.52147 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 9.98870 9.97670 0.01200 0.12028 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 9.98870 9.97670 0.01200 0.12028 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 9.98870 9.97670 0.01200 0.12028 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 9.98880 9.97680 0.01200 0.12028 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.99170 9.98090 0.01080 0.10821 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.99180 9.98110 0.01070 0.10720 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.99220 9.98140 0.01080 0.10820 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.99220 9.98140 0.01080 0.10820 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.56000 13.62000 -0.06000 -0.44053 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.80930 11.83100 -0.02170 -0.18342 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60910 11.60900 0.00010 0.00086 凱基開創基金 30.67000 30.66000 0.01000 0.03262 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.95000 21.70000 0.25000 1.15207 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.09710 20.85400 0.24310 1.16572 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.28000 17.17000 0.11000 0.64065 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.37650 16.26890 0.10760 0.66138 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.35000 7.30000 0.05000 0.68493 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 43.27830 43.00080 0.27750 0.64534 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.70590 43.44210 0.26380 0.60725 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.78810 43.49290 0.29520 0.67873 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.70000 11.65000 0.05000 0.42918 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.99100 10.90870 0.08230 0.75444 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.61000 10.53000 0.08000 0.75973 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.03560 11.92250 0.11310 0.94863 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.44000 12.32000 0.12000 0.97403 凱基護城河基金-台幣計價A 12.67000 12.55000 0.12000 0.95618 凱基護城河基金-美元計價B 12.31480 12.19460 0.12020 0.98568 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.53390 10.46670 0.06720 0.64204 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.92660 9.83580 0.09080 0.92316 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.02540 9.93340 0.09200 0.92617 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.53370 10.46660 0.06710 0.64109 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.92660 9.83580 0.09080 0.92316 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.02530 9.93340 0.09190 0.92516 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.52000 12.71000 -0.19000 -1.49489 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.98000 33.02000 0.96000 2.90733 富邦NASDAQ-100基金 32.18000 31.83000 0.35000 1.09959 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.93580 13.95030 -0.01450 -0.10394 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00840 2.00770 0.00070 0.03487 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41970 9.42950 -0.00980 -0.10393 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40660 1.40610 0.00050 0.03556 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.67620 12.67650 -0.00030 -0.00237 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82740 1.82570 0.00170 0.09311 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.54310 10.54330 -0.00020 -0.00190 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54140 1.54000 0.00140 0.09091 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.08300 11.07380 0.00920 0.08308 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 11.00840 10.99670 0.01170 0.10640 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.97000 15.05000 -0.08000 -0.53156 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.01000 18.85000 0.16000 0.84881 富邦日本東証基金 20.40000 20.36000 0.04000 0.19646 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.19000 47.08000 0.11000 0.23364 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.51000 46.43000 0.08000 0.17230 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 54.70000 54.56000 0.14000 0.25660 富邦台灣心基金 23.76000 23.60000 0.16000 0.67797 富邦台灣釆吉50基金 48.22000 48.11000 0.11000 0.22864 富邦台灣科技指數基金 60.72000 60.58000 0.14000 0.23110 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.46340 49.28190 0.18150 0.36829 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.79480 41.88360 -0.08880 -0.21202 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31230 0.31170 0.00060 0.19249 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.71800 2.71490 0.00310 0.11418 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36380 0.36280 0.00100 0.27563 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.22100 11.18990 0.03110 0.27793 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.31420 2.31160 0.00260 0.11248 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34180 0.34080 0.00100 0.29343 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.48650 9.46020 0.02630 0.27801 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.26000 23.42000 -0.16000 -0.68318 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.20000 14.10000 0.10000 0.70922 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.57000 27.95000 -0.38000 -1.35957 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72540 15.72520 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.03290 41.94220 0.09070 0.21625 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.91860 45.71050 0.20810 0.45526 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.85190 40.80300 0.04890 0.11984 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.63790 40.52360 0.11430 0.28206 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.66370 47.42550 0.23820 0.50226 富邦長紅基金 65.95000 65.55000 0.40000 0.61022 富邦科技基金 26.36000 26.41000 -0.05000 -0.18932 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.60090 41.56620 0.03470 0.08348 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 48.62800 48.22280 0.40520 0.84027 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.35600 41.17810 0.17790 0.43203 富邦恒生國企ETF基金 19.67000 19.87000 -0.20000 -1.00654 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.07000 13.96000 0.11000 0.78797 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.33000 24.84000 -0.51000 -2.05314 富邦高成長基金 25.43000 25.28000 0.15000 0.59335 富邦基金A類型 14.79000 14.75000 0.04000 0.27119 富邦基金I類型 14.79000 14.75000 0.04000 0.27119 富邦富時歐洲ETF基金 19.91000 19.92000 -0.01000 -0.05020 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41850 0.41920 -0.00070 -0.16698 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.30240 12.32370 -0.02130 -0.17284 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.09220 9.10790 -0.01570 -0.17238 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29340 0.29390 -0.00050 -0.17013 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.27820 8.29260 -0.01440 -0.17365 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.20540 10.15580 0.04960 0.48839 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.85530 10.79590 0.05940 0.55021 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.37060 9.32510 0.04550 0.48793 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.95870 9.90420 0.05450 0.55027 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.36000 18.28000 0.08000 0.43764 富邦精準基金 47.58000 47.37000 0.21000 0.44332 富邦精銳中小基金 12.45000 12.47000 -0.02000 -0.16038 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.44000 19.53000 -0.09000 -0.46083 富邦臺灣公司治理100基金 22.11000 22.06000 0.05000 0.22665 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.86000 6.88000 -0.02000 -0.29070 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.04000 16.96000 0.08000 0.47170 富邦標普美國特別股ETF基金 19.97000 19.96000 0.01000 0.05010 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.06140 11.09560 -0.03420 -0.30823 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.26950 10.25510 0.01440 0.14042 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.46570 10.45210 0.01360 0.13012 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.44680 10.47920 -0.03240 -0.30918 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.65370 9.64020 0.01350 0.14004 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.82740 9.81450 0.01290 0.13144 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.11000 32.10000 0.01000 0.03115 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.84300 9.82980 0.01320 0.13429 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.80100 9.78610 0.01490 0.15226 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.57440 9.56200 0.01240 0.12968 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.29550 10.28130 0.01420 0.13811 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.26120 10.24560 0.01560 0.15226 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02630 10.01330 0.01300 0.12983 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.28590 8.27900 0.00690 0.08334 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.98700 8.98030 0.00670 0.07461 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.49570 8.49120 0.00450 0.05300 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.24090 10.23220 0.00870 0.08503 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.32030 10.31260 0.00770 0.07467 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.79390 9.78870 0.00520 0.05312 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.94670 9.94120 0.00550 0.05533 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58490 8.58370 0.00120 0.01398 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.89270 9.89170 0.00100 0.01011 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.10590 9.10700 -0.00110 -0.01208 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.57940 11.57830 0.00110 0.00950 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.39230 11.39120 0.00110 0.00966 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.62110 10.62230 -0.00120 -0.01130 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.32130 9.32220 -0.00090 -0.00965 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 14.99000 14.98000 0.01000 0.06676 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.76900 8.76720 0.00180 0.02053 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.67730 9.67630 0.00100 0.01033 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.11800 9.11910 -0.00110 -0.01206 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76180 10.75990 0.00190 0.01766 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.79580 10.79470 0.00110 0.01019 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.24170 10.24290 -0.00120 -0.01172 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.28090 9.28180 -0.00090 -0.00970 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.24170 10.24320 -0.00150 -0.01464 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.45170 9.44520 0.00650 0.06882 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.94840 8.94280 0.00560 0.06262 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.13000 24.05000 0.08000 0.33264 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.75000 22.70000 0.05000 0.22026 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.13370 8.10620 0.02750 0.33925 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.29560 9.26420 0.03140 0.33894 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.36210 10.32710 0.03500 0.33891 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.83660 9.80340 0.03320 0.33866 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.71210 11.71930 -0.00720 -0.06144 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.65920 8.66460 -0.00540 -0.06232 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.72680 8.73220 -0.00540 -0.06184 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.80410 9.81020 -0.00610 -0.06218 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.77720 14.84780 -0.07060 -0.47549 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.49350 10.54370 -0.05020 -0.47611 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.31980 10.36910 -0.04930 -0.47545 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.69240 10.69690 -0.00450 -0.04207 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60370 7.60690 -0.00320 -0.04207 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.89550 8.89930 -0.00380 -0.04270 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.87970 9.88380 -0.00410 -0.04148 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.27770 11.28260 -0.00490 -0.04343 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.48900 7.49220 -0.00320 -0.04271 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.77840 8.78220 -0.00380 -0.04327 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.91240 9.91670 -0.00430 -0.04336 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.98080 10.99390 -0.01310 -0.11916 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.63810 7.64730 -0.00920 -0.12030 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.12470 8.11870 0.00600 0.07390 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.23410 9.22620 0.00790 0.08563 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.40030 10.39150 0.00880 0.08468 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.04650 13.03680 0.00970 0.07440 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.90000 7.83000 0.07000 0.89400 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.18000 8.10000 0.08000 0.98765 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.09000 8.14000 -0.05000 -0.61425 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.36000 12.43000 -0.07000 -0.56315 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.10000 8.08000 0.02000 0.24752 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.98310 12.95470 0.02840 0.21923 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 富蘭克林華美第一富基金 41.76000 41.73000 0.03000 0.07189 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36510 10.36490 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.51000 8.53000 -0.02000 -0.23447 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.28000 14.13000 0.15000 1.06157 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.82000 12.64000 0.18000 1.42405 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.98000 14.77000 0.21000 1.42180 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.40040 9.35700 0.04340 0.46382 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.40030 9.35700 0.04330 0.46276 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.39310 9.35890 0.03420 0.36543 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.39310 9.35880 0.03430 0.36650 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.56900 9.51950 0.04950 0.51999 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.34270 9.29430 0.04840 0.52075 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.34270 9.29430 0.04840 0.52075 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.63720 9.58730 0.04990 0.52048 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.40890 9.36020 0.04870 0.52029 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.40890 9.36020 0.04870 0.52029 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.20430 6.20040 0.00390 0.06290 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.49640 10.50920 -0.01280 -0.12180 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.44080 9.44460 -0.00380 -0.04023 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.59810 11.60270 -0.00460 -0.03965 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.63140 6.63140 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.79150 8.79060 0.00090 0.01024 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.89650 10.89650 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 70.67000 70.43000 0.24000 0.34076 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 73.13000 72.76000 0.37000 0.50852 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.88830 62.83520 0.05310 0.08451 復華1至5年期高收益債券基金 20.61000 20.64000 -0.03000 -0.14535 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 70.57360 70.16240 0.41120 0.58607 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 68.56730 68.32170 0.24560 0.35948 復華人生目標基金 41.85510 41.80660 0.04850 0.11601 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 復華已開發國家300股票指數基金-美元 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 復華中小精選基金 70.32000 70.34000 -0.02000 -0.02843 復華六年到期新興市場債券基金 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.31000 12.29000 0.02000 0.16273 復華全方位基金 32.28000 32.21000 0.07000 0.21732 復華全球大趨勢基金-美元 12.79000 12.70000 0.09000 0.70866 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.20000 20.06000 0.14000 0.69791 復華全球平衡基金-美元 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586 復華全球平衡基金-新臺幣 19.64000 19.50000 0.14000 0.71795 復華全球物聯網科技基金-美元 14.00000 13.74000 0.26000 1.89229 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.54000 13.30000 0.24000 1.80451 復華全球原物料基金 8.03000 8.01000 0.02000 0.24969 復華全球消費基金-新臺幣 12.89000 12.86000 0.03000 0.23328 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.23930 12.23170 0.00760 0.06213 復華全球債券基金 15.22170 15.15630 0.06540 0.43150 復華全球債券組合基金 15.37000 15.37000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.58000 15.50000 0.08000 0.51613 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860 復華全球戰略配置強基金-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 復華有利貨幣市場基金 13.50950 13.50930 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 復華亞太成長基金 12.42000 12.23000 0.19000 1.55356 復華亞太神龍科技基金-美元 9.05000 8.97000 0.08000 0.89186 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.64000 9.56000 0.08000 0.83682 復華東協世紀基金 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 復華南非幣長期收益基金A 14.24000 14.21000 0.03000 0.21112 復華南非幣長期收益基金B 8.00000 7.98000 0.02000 0.25063 復華南非幣短期收益基金A 14.73000 14.72000 0.01000 0.06793 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.81000 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景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.25440 10.24490 0.00950 0.09273 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.87200 10.86150 0.01050 0.09667 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.16030 10.14860 0.01170 0.11529 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.79470 10.78190 0.01280 0.11872 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.52200 10.50980 0.01220 0.11608 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.16950 11.15620 0.01330 0.11922 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.71590 10.70110 0.01480 0.13830 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.66470 10.65140 0.01330 0.12487 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.75290 10.73910 0.01380 0.12850 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.71040 10.69860 0.01180 0.11029 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.97840 11.96140 0.01700 0.14212 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.62780 10.61730 0.01050 0.09890 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.89360 10.88160 0.01200 0.11028 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.28170 12.26410 0.01760 0.14351 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.77120 10.76060 0.01060 0.09851 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.91180 10.90070 0.01110 0.10183 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.21270 10.20380 0.00890 0.08722 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.20110 10.19380 0.00730 0.07161 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.09620 10.08870 0.00750 0.07434 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.51840 10.50800 0.01040 0.09897 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.86260 10.85070 0.01190 0.10967 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.52060 10.51130 0.00930 0.08848 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.51740 10.50680 0.01060 0.10089 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.86260 10.85080 0.01180 0.10875 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.51750 10.50820 0.00930 0.08850 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.41640 10.41080 0.00560 0.05379 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.39780 10.39240 0.00540 0.05196 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.41460 10.40900 0.00560 0.05380 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.39880 10.39340 0.00540 0.05196 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.03840 11.02350 0.01490 0.13517 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.02280 11.00840 0.01440 0.13081 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.10430 11.08920 0.01510 0.13617 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.19570 10.18560 0.01010 0.09916 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.18320 10.17480 0.00840 0.08256 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.07940 10.07070 0.00870 0.08639 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24050 9.24380 -0.00330 -0.03570 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.01270 7.98940 0.02330 0.29164 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.04480 8.02110 0.02370 0.29547 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.20320 12.20750 -0.00430 -0.03522 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.61370 10.58270 0.03100 0.29293 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.77920 10.74740 0.03180 0.29589 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.01250 10.00930 0.00320 0.03197 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.98440 9.98320 0.00120 0.01202 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 10.01150 10.01000 0.00150 0.01499 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.02820 10.02630 0.00190 0.01895 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 9.97660 9.97220 0.00440 0.04412 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 9.99990 9.99990 0.00000 0.00000 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.02850 10.02650 0.00200 0.01995 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 9.97650 9.97200 0.00450 0.04513 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 10.00010 10.00000 0.00010 0.00100 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.00880 10.00720 0.00160 0.01599 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 10.00940 10.00960 -0.00020 -0.00200 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.98240 9.98280 -0.00040 -0.00401 景順主流基金 19.79000 19.79000 0.00000 0.00000 景順台灣科技基金 34.71000 34.74000 -0.03000 -0.08636 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425 景順全球科技基金 23.62000 23.34000 0.28000 1.19966 景順全球康健基金 19.26000 19.12000 0.14000 0.73222 景順貨幣市場基金 16.00750 16.00730 0.00020 0.00125 景順潛力基金 34.15000 34.12000 0.03000 0.08792 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.50000 14.35000 0.15000 1.04530 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.65000 13.51000 0.14000 1.03627 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.79000 10.72000 0.07000 0.65299 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.55000 11.47000 0.08000 0.69747 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.70000 11.63000 0.07000 0.60189 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.70820 9.70650 0.00170 0.01751 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.97740 9.97530 0.00210 0.02105 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.31870 10.31690 0.00180 0.01745 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.60860 10.60640 0.00220 0.02074 華南永昌永昌基金 20.26000 20.24000 0.02000 0.09881 華南永昌全球亨利組合基金 14.95560 14.95480 0.00080 0.00535 華南永昌全球神農水資源基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.53000 9.43000 0.10000 1.06045 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.90000 9.80000 0.10000 1.02041 華南永昌全球精品基金 16.52000 16.44000 0.08000 0.48662 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.40000 13.32000 0.08000 0.60060 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.38000 13.31000 0.07000 0.52592 華南永昌物聯網精選基金 12.50000 12.50000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29890 16.29870 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.30390 25.26640 0.03750 0.14842 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00290 12.00280 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓中小型基金 23.27000 22.99000 0.28000 1.21792 華頓台灣基金 24.85000 24.67000 0.18000 0.72963 華頓平安貨幣市場基金 11.58390 11.58370 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.22000 17.18000 0.04000 0.23283 華頓全球高收益債券基金A 13.84750 13.85790 -0.01040 -0.07505 華頓全球高收益債券基金B 7.94010 7.94600 -0.00590 -0.07425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐台灣精典基金 25.45000 25.37000 0.08000 0.31533 匯豐全球趨勢組合基金 12.49000 12.39000 0.10000 0.80710 匯豐全球關鍵資源基金 8.15000 8.12000 0.03000 0.36946 匯豐安富基金 26.57000 26.52000 0.05000 0.18854 匯豐成功基金 42.55000 42.45000 0.10000 0.23557 匯豐金磚動力基金 14.49000 14.42000 0.07000 0.48544 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02170 15.02160 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.93000 4.94000 -0.01000 -0.20243 匯豐新鑽動力基金 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.45000 5.39230 0.05770 1.07004 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.36950 9.31200 0.05750 0.61748 匯豐龍鳳基金-A類型 55.00000 54.83000 0.17000 0.31005 匯豐龍鳳基金-I類型 55.00000 54.83000 0.17000 0.31005 匯豐龍騰電子基金 40.08000 39.92000 0.16000 0.40080 匯豐雙高收益債券組合基金 12.82840 12.82290 0.00550 0.04289 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.49000 19.38000 0.11000 0.56760 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.67820 11.64480 0.03340 0.28682 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.35370 10.34130 0.01240 0.11991 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.76080 10.75210 0.00870 0.08091 新光台灣富貴基金 25.86000 25.86000 0.00000 0.00000 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.46000 21.29000 0.17000 0.79850 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.57710 46.38140 0.19570 0.42194 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 新光全球AI新創產業基金美元 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 新光全球生技醫療基金(美元) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 新光全球債券基金(A累積)美元 11.23010 11.19080 0.03930 0.35118 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.05850 11.02400 0.03450 0.31295 新光全球債券基金(B配息)美元 10.53710 10.51720 0.01990 0.18921 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.36210 10.34680 0.01530 0.14787 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.52460 15.52440 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095 新光亞洲精選基金-美金 20.75000 20.77000 -0.02000 -0.09629 新光亞洲精選基金-新台幣 21.18000 21.21000 -0.03000 -0.14144 新光店頭基金 23.77000 23.79000 -0.02000 -0.08407 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.39890 42.14700 0.25190 0.59767 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 新光特選內需收益ETF基金 20.89000 20.82000 0.07000 0.33622 新光創新科技基金 14.18000 14.21000 -0.03000 -0.21112 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.26240 10.23630 0.02610 0.25497 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.63690 10.62810 0.00880 0.08280 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.13590 10.12690 0.00900 0.08887 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.27800 9.28540 -0.00740 -0.07970 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.59250 9.61650 -0.02400 -0.24957 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.11970 9.14340 -0.02370 -0.25920 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.99060 40.94190 0.04870 0.11895 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 47.98430 47.57990 0.40440 0.84994 新光澳幣八年期保本基金 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 新光澳幣十年期保本基金 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 新光澳幣保本基金 12.55000 12.54000 0.01000 0.07974 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.96760 10.95980 0.00780 0.07117 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53320 9.52610 0.00710 0.07453 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.47920 9.47100 0.00820 0.08658 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.65960 10.65030 0.00930 0.08732 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.74650 10.73600 0.01050 0.09780 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.54000 9.53070 0.00930 0.09758 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.50480 9.50430 0.00050 0.00526 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69450 10.69400 0.00050 0.00468 瑞銀全球創新趨勢基金 7.03000 7.01000 0.02000 0.28531 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.57940 8.57670 0.00270 0.03148 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.89330 10.89020 0.00310 0.02847 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.56910 9.56680 0.00230 0.02404 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.92680 14.92220 0.00460 0.03083 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.61000 10.60620 0.00380 0.03583 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49900 9.49570 0.00330 0.03475 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.56980 9.57290 -0.00310 -0.03238 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.68920 10.69180 -0.00260 -0.02432 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 44.74170 44.45740 0.28430 0.63949 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 45.28160 45.00850 0.27310 0.60677 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 45.57830 45.23870 0.33960 0.75068 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 47.60770 47.25610 0.35160 0.74403 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 45.91690 45.57620 0.34070 0.74754 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 49.25310 48.94950 0.30360 0.62023 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.32190 50.05380 0.26810 0.53562 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.72550 48.45590 0.26960 0.55638 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.80650 10.76380 0.04270 0.39670 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 48.38990 47.92200 0.46790 0.97638 群益大印度基金N-新臺幣 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307 群益大印度基金-人民幣 13.71200 13.83250 -0.12050 -0.87114 群益大印度基金-美元 12.42770 12.51450 -0.08680 -0.69360 群益大印度基金-新臺幣 11.87000 11.94000 -0.07000 -0.58626 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.17500 12.12980 0.04520 0.37264 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.31530 11.25020 0.06510 0.57866 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.74390 10.73970 0.00420 0.03911 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.10930 9.08700 0.02230 0.24541 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.77160 9.73540 0.03620 0.37184 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.31930 8.27140 0.04790 0.57910 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.86000 8.80000 0.06000 0.68182 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.97100 8.96750 0.00350 0.03903 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.89400 7.87460 0.01940 0.24636 群益中小型股基金 48.49000 48.48000 0.01000 0.02063 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.93900 10.94960 -0.01060 -0.09681 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.78760 9.77700 0.01060 0.10842 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.24620 9.23590 0.01030 0.11152 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.19660 9.23640 -0.03980 -0.43090 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.22730 8.24580 -0.01850 -0.22436 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.77320 7.79050 -0.01730 -0.22207 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.68450 10.68080 0.00370 0.03464 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.75290 11.74880 0.00410 0.03490 群益中國高收益債券基金-美元 11.30190 11.29660 0.00530 0.04692 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43440 10.42940 0.00500 0.04794 群益平衡王基金 20.71310 20.71210 0.00100 0.00483 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.99980 9.98580 0.01400 0.14020 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99080 9.97650 0.01430 0.14334 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.99990 9.98580 0.01410 0.14120 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99080 9.97650 0.01430 0.14334 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.99990 9.98590 0.01400 0.14020 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99080 9.97640 0.01440 0.14434 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.97920 9.96480 0.01440 0.14451 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.92540 9.91230 0.01310 0.13216 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.91640 9.90300 0.01340 0.13531 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.92540 9.91230 0.01310 0.13216 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.91640 9.90300 0.01340 0.13531 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.92540 9.91230 0.01310 0.13216 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.91640 9.90300 0.01340 0.13531 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.92670 9.91300 0.01370 0.13820 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.96360 9.95230 0.01130 0.11354 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.95460 9.94290 0.01170 0.11767 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.96360 9.95230 0.01130 0.11354 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.95460 9.94290 0.01170 0.11767 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.96360 9.95220 0.01140 0.11455 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.95460 9.94300 0.01160 0.11666 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.95560 9.94370 0.01190 0.11967 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.49000 6.46000 0.03000 0.46440 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.78390 12.74030 0.04360 0.34222 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.75920 11.69500 0.06420 0.54895 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.81500 10.82300 -0.00800 -0.07392 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.94710 9.93390 0.01320 0.13288 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.68860 10.65210 0.03650 0.34266 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.55180 10.54760 0.00420 0.03982 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.31360 10.30830 0.00530 0.05141 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.19970 9.24230 -0.04260 -0.46092 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.20040 9.23410 -0.03370 -0.36495 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.61310 10.60890 0.00420 0.03959 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.63740 10.63190 0.00550 0.05173 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.36220 9.40550 -0.04330 -0.46037 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.84420 9.88020 -0.03600 -0.36437 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.41410 11.39540 0.01870 0.16410 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.77770 7.79490 -0.01720 -0.22066 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.82370 10.83460 -0.01090 -0.10060 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.61350 10.62350 -0.01000 -0.09413 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.70560 10.71530 -0.00970 -0.09052 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.85660 9.92440 -0.06780 -0.68316 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.79560 9.85420 -0.05860 -0.59467 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.88120 9.93980 -0.05860 -0.58955 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.82380 10.83470 -0.01090 -0.10060 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.61350 10.62340 -0.00990 -0.09319 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.70550 10.71510 -0.00960 -0.08959 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.85660 9.92450 -0.06790 -0.68417 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.79550 9.85400 -0.05850 -0.59367 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.88110 9.93980 -0.05870 -0.59056 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.36200 9.27460 0.08740 0.94236 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.97000 10.86000 0.11000 1.01289 群益全球關鍵生技基金-美元 15.31820 15.17520 0.14300 0.94233 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.22000 15.07000 0.15000 0.99536 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.54000 11.67000 -0.13000 -1.11397 群益印度中小基金N-人民幣 10.97410 11.06980 -0.09570 -0.86451 群益印度中小基金N-美元 8.87810 8.93970 -0.06160 -0.68906 群益印度中小基金N-新臺幣 8.45000 8.50000 -0.05000 -0.58824 群益印度中小基金-人民幣 14.85640 14.98600 -0.12960 -0.86481 群益印度中小基金-美元 12.69840 12.78620 -0.08780 -0.68668 群益印度中小基金-新臺幣 14.79000 14.88000 -0.09000 -0.60484 群益多利策略組合基金 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008 群益多重資產組合基金 15.34000 15.32000 0.02000 0.13055 群益安家基金 27.12650 27.10400 0.02250 0.08301 群益安穩貨幣市場基金 16.17650 16.17620 0.00030 0.00185 群益那斯達克生技基金 20.18000 19.84000 0.34000 1.71371 群益亞太中小基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 群益亞太新趨勢平衡基金 16.46000 16.40000 0.06000 0.36585 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.79320 10.77550 0.01770 0.16426 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.91070 7.92170 -0.01100 -0.13886 群益店頭市場基金 101.56000 101.21000 0.35000 0.34582 群益東方盛世基金 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595 群益東協成長基金-人民幣 13.15080 13.22590 -0.07510 -0.56783 群益東協成長基金-美元 11.12450 11.16500 -0.04050 -0.36274 群益東協成長基金-新臺幣 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.06730 12.03630 0.03100 0.25755 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.13890 11.10300 0.03590 0.32334 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.53750 10.50360 0.03390 0.32275 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.73310 9.76490 -0.03180 -0.32566 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.98720 9.01070 -0.02350 -0.26080 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.50010 8.52240 -0.02230 -0.26166 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.89610 10.86110 0.03500 0.32225 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.52480 9.55590 -0.03110 -0.32545 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.14690 9.17070 -0.02380 -0.25952 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.49590 9.52070 -0.02480 -0.26049 群益長安基金 31.27000 31.31000 -0.04000 -0.12775 群益美國新創亮點基金N-美元 10.24270 10.14990 0.09280 0.91429 群益美國新創亮點基金-美元 15.49480 15.35450 0.14030 0.91374 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.07000 14.93000 0.14000 0.93771 群益真善美基金 16.01560 16.04140 -0.02580 -0.16083 群益馬拉松基金 126.22000 126.17000 0.05000 0.03963 群益創新科技基金 35.70000 35.68000 0.02000 0.05605 群益奧斯卡基金 31.73000 31.75000 -0.02000 -0.06299 群益新興金鑽基金-美元 11.33320 11.29190 0.04130 0.36575 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 群益葛萊美基金 25.28000 25.23000 0.05000 0.19818 群益道瓊美國地產ETF基金 22.96000 22.72000 0.24000 1.05634 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.48000 7.50000 -0.02000 -0.26667 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.97000 14.90000 0.07000 0.46980 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.53670 11.50320 0.03350 0.29122 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.96130 10.90710 0.05420 0.49692 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.05260 10.99750 0.05510 0.50102 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.01000 11.04230 -0.03230 -0.29251 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.46060 10.46960 -0.00900 -0.08596 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.54770 10.55650 -0.00880 -0.08336 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.53660 11.50310 0.03350 0.29123 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.96170 10.90740 0.05430 0.49783 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.75790 9.70930 0.04860 0.50055 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.01000 11.04230 -0.03230 -0.29251 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.46020 10.46920 -0.00900 -0.08597 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.78230 9.79040 -0.00810 -0.08273 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.02200 12.96490 0.05710 0.44042 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.76140 11.74290 0.01850 0.15754 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.65700 11.64170 0.01530 0.13142 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.54600 8.57230 -0.02630 -0.30680 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.85240 8.88240 -0.03000 -0.33775 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.12000 8.15000 -0.03000 -0.36810 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.33630 8.37530 -0.03900 -0.46565 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.23800 10.22200 0.01600 0.15653 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.79290 9.82650 -0.03360 -0.34193 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.77000 9.66000 0.11000 1.13872 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.85000 9.74000 0.11000 1.12936 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.77000 9.67000 0.10000 1.03413 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.76000 9.66000 0.10000 1.03520 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.74000 9.64000 0.10000 1.03734 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.77000 9.66000 0.11000 1.13872 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.85000 9.74000 0.11000 1.12936 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.77000 9.67000 0.10000 1.03413 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.76000 9.66000 0.10000 1.03520 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.74000 9.64000 0.10000 1.03734 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 32.06000 32.15000 -0.09000 -0.27994 德信中國精選成長基金 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 21.18000 20.98000 0.20000 0.95329 德信萬保貨幣市場基金 11.99780 11.99760 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 35.12000 35.20000 -0.08000 -0.22727 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.10330 11.09160 0.01170 0.10549 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.95260 10.93920 0.01340 0.12250 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72820 11.72800 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.64000 18.60000 0.04000 0.21505 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.96000 16.97000 -0.01000 -0.05893 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.95560 10.98880 -0.03320 -0.30213 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 17.06030 17.09530 -0.03500 -0.20473 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.21130 8.20210 0.00920 0.11217 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12620 11.12060 0.00560 0.05036 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.27490 12.26870 0.00620 0.05054 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.13850 14.12270 0.01580 0.11188 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.45000 16.38000 0.07000 0.42735 摩根中小基金 23.54000 23.47000 0.07000 0.29825 摩根中國亮點基金 13.03000 12.95000 0.08000 0.61776 摩根台灣金磚基金-累積型 20.28000 20.24000 0.04000 0.19763 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.28000 20.24000 0.04000 0.19763 摩根台灣增長基金 51.47000 51.35000 0.12000 0.23369 摩根平衡基金 28.00000 27.98000 0.02000 0.07148 摩根全球α基金 18.04000 17.97000 0.07000 0.38954 摩根全球平衡基金 16.26190 16.17160 0.09030 0.55839 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.43660 9.45540 -0.01880 -0.19883 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.66680 10.69150 -0.02470 -0.23102 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.01620 10.03420 -0.01800 -0.17939 摩根多元入息成長基金-累積型 11.69530 11.71860 -0.02330 -0.19883 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.48330 10.50220 -0.01890 -0.17996 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.37440 10.38040 -0.00600 -0.05780 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.81580 13.82370 -0.00790 -0.05715 摩根亞洲基金 58.53000 58.41000 0.12000 0.20544 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.40500 8.40180 0.00320 0.03809 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00420 10.00560 -0.00140 -0.01399 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.81410 8.80950 0.00460 0.05222 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.90480 12.90000 0.00480 0.03721 摩根東方內需機會基金 18.50000 18.47000 0.03000 0.16243 摩根東方科技基金 32.61000 32.58000 0.03000 0.09208 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757 摩根金龍收成基金 22.48000 22.36000 0.12000 0.53667 摩根第一貨幣市場基金 15.14470 15.14450 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.32000 14.46000 -0.14000 -0.96819 摩根新金磚五國基金 12.17000 12.13000 0.04000 0.32976 摩根新絲路基金 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 摩根新興35基金 13.35000 13.30000 0.05000 0.37594 摩根新興日本基金 23.70000 23.89000 -0.19000 -0.79531 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.09960 7.10310 -0.00350 -0.04927 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.50820 9.51250 -0.00430 -0.04520 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27930 9.28230 -0.00300 -0.03232 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.09110 11.09650 -0.00540 -0.04866 摩根新興科技基金 56.18000 56.08000 0.10000 0.17832 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.64050 8.61120 0.02930 0.34025 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.37770 9.35510 0.02260 0.24158 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.81420 8.78450 0.02970 0.33810 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.36670 10.33160 0.03510 0.33973 摩根龍揚基金 33.58000 33.40000 0.18000 0.53892 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794 摩根環球股票收益基金-累積型 11.87000 11.80000 0.07000 0.59322 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31730 9.31940 -0.00210 -0.02253 摩根總收益組合基金-累積型 11.56560 11.56820 -0.00260 -0.02248 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.21000 21.28000 -0.07000 -0.32895 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62380 12.62370 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.98710 10.98560 0.00150 0.01365 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.61600 10.57970 0.03630 0.34311 聯邦中國龍基金 28.03000 28.06000 -0.03000 -0.10691 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.52420 12.50360 0.02060 0.16475 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.74890 11.74150 0.00740 0.06302 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.63710 10.63090 0.00620 0.05832 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.20240 10.18590 0.01650 0.16199 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.62160 9.61550 0.00610 0.06344 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.70460 8.69950 0.00510 0.05862 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.69960 9.67900 0.02060 0.21283 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.92080 9.89940 0.02140 0.21617 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.16080 9.14130 0.01950 0.21332 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.36600 9.34580 0.02020 0.21614 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.61790 11.51030 0.10760 0.93481 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.55070 11.47680 0.07390 0.64391 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.73920 10.67040 0.06880 0.64477 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.66660 10.56780 0.09880 0.93492 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.59360 10.52580 0.06780 0.64413 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.84790 9.78480 0.06310 0.64488 聯邦金鑽平衡基金 24.92830 24.97510 -0.04680 -0.18739 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.54380 9.50060 0.04320 0.45471 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.92700 9.88170 0.04530 0.45842 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.48550 9.44250 0.04300 0.45539 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.85270 9.80770 0.04500 0.45882 聯邦貨幣市場基金 13.23700 13.23680 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.73320 16.72460 0.00860 0.05142 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.96780 12.97730 -0.00950 -0.07320 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.55450 12.52660 0.02790 0.22273 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.92120 11.89470 0.02650 0.22279 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.54360 12.52210 0.02150 0.17170 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.74170 11.72860 0.01310 0.11169 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59670 10.57800 0.01870 0.17678 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.76380 8.75410 0.00970 0.11081 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.31000 38.15000 0.16000 0.41940 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.41000 16.41000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.48000 7.48000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.36000 15.30000 0.06000 0.39216 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.68000 8.64000 0.04000 0.46296 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.18000 14.23000 -0.05000 -0.35137 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.04000 14.08000 -0.04000 -0.28409 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.06000 14.10000 -0.04000 -0.28369 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.67000 14.72000 -0.05000 -0.33967 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.80000 20.74000 0.06000 0.28930 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.86000 18.81000 0.05000 0.26582 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.97000 12.93000 0.04000 0.30936 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.57000 14.53000 0.04000 0.27529 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.54000 15.49000 0.05000 0.32279 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.51000 14.47000 0.04000 0.27643 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.49000 14.45000 0.04000 0.27682 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.33000 12.30000 0.03000 0.24390 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.57000 14.52000 0.05000 0.34435 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 12.90000 12.87000 0.03000 0.23310 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.75000 19.74000 0.01000 0.05066 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.44000 18.43000 0.01000 0.05426 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.08000 14.07000 0.01000 0.07107 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.81000 7.81000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.98000 13.99000 -0.01000 -0.07148 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.09000 14.10000 -0.01000 -0.07092 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 聯博貨幣市場基金 15.04810 15.04800 0.00010 0.00066 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.13160 11.11130 0.02030 0.18270 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.83080 13.80480 0.02600 0.18834 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.42700 7.41340 0.01360 0.18345 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.41000 14.39000 0.02000 0.13899 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.41450 10.39850 0.01600 0.15387 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.83440 10.85910 -0.02470 -0.22746 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.27180 10.26230 0.00950 0.09257 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.27120 10.26230 0.00890 0.08673 瀚亞中小型股基金 22.66000 22.57000 0.09000 0.39876 瀚亞巴西基金 5.60000 5.53000 0.07000 1.26582 瀚亞外銷基金 42.44000 42.28000 0.16000 0.37843 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.04030 10.02480 0.01550 0.15462 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.97160 10.00110 -0.02950 -0.29497 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.97430 9.96410 0.01020 0.10237 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.91700 9.90840 0.00860 0.08680 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.03610 10.02090 0.01520 0.15168 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.99780 10.02590 -0.02810 -0.28027 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.96550 9.95390 0.01160 0.11654 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.90750 9.89740 0.01010 0.10205 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.58670 11.60200 -0.01530 -0.13187 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.96500 10.97910 -0.01410 -0.12843 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.83120 12.84900 -0.01780 -0.13853 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 11.02460 11.07220 -0.04760 -0.42991 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.35140 7.36150 -0.01010 -0.13720 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.96360 7.97380 -0.01020 -0.12792 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.13290 8.14410 -0.01120 -0.13752 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.13640 7.16700 -0.03060 -0.42696 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.66850 8.68040 -0.01190 -0.13709 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣 9.93840 9.95200 -0.01360 -0.13666 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.04090 9.05330 -0.01240 -0.13697 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.31220 9.32410 -0.01190 -0.12763 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.03530 9.04770 -0.01240 -0.13705 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.34000 12.33000 0.01000 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瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.20000 10.29000 -0.09000 -0.87464 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.68000 11.74000 -0.06000 -0.51107 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.32000 14.37000 -0.05000 -0.34795 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.60000 6.62000 -0.02000 -0.30211 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781 瀚亞亞太基礎建設基金 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.69090 12.68680 0.00410 0.03232 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.88650 15.05370 -0.16720 -1.11069 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.24520 11.23010 0.01510 0.13446 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.99960 10.98550 0.01410 0.12835 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 13.00260 13.03810 -0.03550 -0.27228 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.09510 9.09100 0.00410 0.04510 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.04660 10.15940 -0.11280 -1.11030 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.87530 8.86350 0.01180 0.13313 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.67110 8.65990 0.01120 0.12933 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.44920 9.47620 -0.02700 -0.28492 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.80920 14.80660 0.00260 0.01756 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.76450 10.77950 -0.01500 -0.13915 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.18570 10.18410 0.00160 0.01571 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.48460 12.48240 0.00220 0.01762 瀚亞非洲基金-南非幣 10.30000 10.43000 -0.13000 -1.24640 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.88000 17.87000 0.01000 0.05596 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.63920 13.63900 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 28.86000 28.47000 0.39000 1.36986 瀚亞高科技基金 64.09000 63.77000 0.32000 0.50180 瀚亞理財通基金 26.98000 26.92000 0.06000 0.22288 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.88900 10.90450 -0.01550 -0.14214 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.95350 9.95240 0.00110 0.01105 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.52290 11.52320 -0.00030 -0.00260 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.31730 10.33200 -0.01470 -0.14228 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.01260 10.01280 -0.00020 -0.00200 瀚亞歐洲基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------