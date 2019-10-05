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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/10/04  108/10/03  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.98000   33.02000   0.96000    2.90733
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       21.84000   21.26000   0.58000    2.72813
元大標普500單日正向2倍基金                                       34.99000   34.26000   0.73000    2.13076
復華全球物聯網科技基金-美元                                      14.00000   13.74000   0.26000    1.89229
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    13.54000   13.30000   0.24000    1.80451
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  27.53640   27.05700   0.47940    1.77182
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      26.95450   26.48670   0.46780    1.76617
國泰美國費城半導體基金                                           15.18000   14.92000   0.26000    1.74263
群益那斯達克生技基金                                             20.18000   19.84000   0.34000    1.71371
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                  10.18000   10.01000   0.17000    1.69830
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.78000    9.62000   0.16000    1.66320
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                  10.12530    9.96130   0.16400    1.64637
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                    10.12690    9.96290   0.16400    1.64611
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                10.18000   10.02000   0.16000    1.59681
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                    19.77000   19.46000   0.31000    1.59301
復華亞太成長基金                                                 12.42000   12.23000   0.19000    1.55356
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                              15.04000   14.81000   0.23000    1.55300
野村巴西基金                                                      6.58000    6.48000   0.10000    1.54321
兆豐國際生命科學基金                                             14.21000   14.00000   0.21000    1.50000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.18000    8.06000   0.12000    1.48883
元大巴西指數基金                                                  6.76200    6.66300   0.09900    1.48582
元大全球人工智慧ETF基金                                          23.30000   22.96000   0.34000    1.48084
保德信拉丁美洲基金                                                6.88000    6.78000   0.10000    1.47493
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      30.99000   30.54000   0.45000    1.47348
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  12.82000   12.64000   0.18000    1.42405
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.98000   14.77000   0.21000    1.42180
國泰標普北美科技ETF基金                                          23.16000   22.84000   0.32000    1.40105
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.82000    8.70000   0.12000    1.37931
復華美國新星基金-美元                                            12.50000   12.33000   0.17000    1.37875
瀚亞美國高科技基金                                               28.86000   28.47000   0.39000    1.36986
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