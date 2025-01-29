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鉅亨速報

盤後速報 - 宜特(3289)下週(2月5日)除息1.3元，預估參考價134.2元

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 17:05


宜特(3289-TW)下週(2月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

以今日(1月22日)收盤價135.50元計算，預估參考價為134.2元，息值合計為1.3元，股息殖利率0.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(1月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

宜特(3289-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為積體電路之研究開發製作、分析預燒、測試業務。半導體零件及其儀器進出口。近5日股價上漲2.26%，櫃買市場加權指數上漲0.76%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/05 135.50 1.2985 0.96% 0.0
2024/11/07 169.0 0.9955 0.59% 0.0
2024/08/05 132.0 0.6969 0.53% 0.0
2024/04/12 127.0 1.0205 0.8% 0.0
2024/01/25 98.0 1.0201 1.04% 0.0

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