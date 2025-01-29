盤後速報 - 宜特(3289)下週(2月5日)除息1.3元，預估參考價134.2元
鉅亨網新聞中心 2025-01-29 17:05
宜特(3289-TW)下週(2月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
以今日(1月22日)收盤價135.50元計算，預估參考價為134.2元，息值合計為1.3元，股息殖利率0.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(1月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
宜特(3289-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為積體電路之研究開發製作、分析預燒、測試業務。半導體零件及其儀器進出口。近5日股價上漲2.26%，櫃買市場加權指數上漲0.76%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/05
|135.50
|1.2985
|0.96%
|0.0
|2024/11/07
|169.0
|0.9955
|0.59%
|0.0
|2024/08/05
|132.0
|0.6969
|0.53%
|0.0
|2024/04/12
|127.0
|1.0205
|0.8%
|0.0
|2024/01/25
|98.0
|1.0201
|1.04%
|0.0
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