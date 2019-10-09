〈探索休士頓〉台灣移民約10萬人 長榮直飛載客率從未低於85%

美國第四大城休士頓與長榮航 (2618-TW) 長期配合有成，休士頓旅遊局指出，自長榮航空開出台北直飛休士頓航線至今，載客率未低於 85%，尤其觀察到， 10 萬個台灣移民中，過去 2-3 年就往返台灣一次，在直飛航線推出後，大幅增加成 1 年 3-4 次。

休士頓旅遊局肯定長榮航航線效益，強調若要增班，跑道都隨時準備好，會全力支持長榮航在休士頓的航線。

而為配合長榮航班，休士頓旅遊局也將機場航廈內的離境退稅中心，營運時間延長至晚上 10 點。

休士頓位於德州 (為 19 個台灣大)，是全美第四大城，擁有 600 多萬人口和優越的地理位置，由於各國移民相當多，統計每日在城市使用超過 145 種語言，獲評比為全美最國際化城市，平均年齡僅 34 歲，也被稱為舒適便利的逐夢之城。

事實上，休士頓與台灣關係緊密，是台北市第一個姊妹市，雙方互動密切。

與其他美國城市不同的是，休士頓擁有世界最大醫療中心和太空中心，而獲選作為美國太空總署的基地，主要是因一年多達 300 天是晴空萬里。

另外，休士頓旅遊局指出，儘管美中貿易戰影響去紐約和洛杉磯的陸客減少，但反而因此使休士頓來客增加；至於移民，目前來自台灣的移民約有 10 萬人，近 20 年來成長 1 倍，而國人則是 20 萬人左右。