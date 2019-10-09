上緯投控海洋二期20座風機完工 年底前取得電業執照

上緯投控 (3708-TW) 海洋風電第二階段 20 座風機，已於今 (9) 日上午安裝完成，預計年底前取得電業執照，董事長蔡朝陽表示，該風場完工，也證明台灣人有自主開發離岸風場的能力，而子公司上緯新能源也將進行股權交割，並強調處分上緯新能源並非自己初衷，感嘆形勢比人強。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已於 2017 年正式商轉，總裝置容量 8MW(百萬瓦)，第二階段再安裝 20 座 6MW 風機，總發電容量共 128MW。

蔡朝陽今日宣布，海洋風電第二階段 20 座西門子風機，已於今早安裝完成，預計年底前取得電業執照，將成為除中國外，亞洲第一座商用規模的離岸風場，要「獻給雙十國慶」，證明台灣人有能力主導開發離岸風場，並將 1.19 億元的印花稅交給苗栗縣長，回饋地方。

完成海洋風場第二階段後，蔡朝陽表示，上緯新能源也將進行股權轉移交割，並會談妥海能風場的漁業補償協議，而海能風場專案融資也將完成。

上緯投控日前決議出售離岸風電業務子公司上緯新能源 95% 持股，處分收益上看新台幣 26 億元，將依股權交割、風場籌資進度、工程進度及竣工等條件，分三階段認列收益，法人看好，前兩階段收益年底前就可望貢獻獲利表現。

在出售上緯新能源及其子公司海能風力發電 95% 股權後，上緯投控等同淡出國內離岸風場開發市場，未來將專注於風電新材料開發，目標是成為全球風電材料的領頭羊。

蔡朝陽也強調，處分上緯新能源不是自己的初衷，也不是原本的規劃，但形勢比人強，再多的不捨，也只能堅毅向前行，或許這是老天給的磨練。