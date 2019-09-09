上半年罷工衝擊！華航大虧6.86億元 長榮獲利近腰斬

交通部民航局公布今年上半年國籍航空營運概況，華航 (2610-TW) 受罷工事件影響，虧損擴大至 6.86 億元；長榮 (2618-TW) 上半年稅後純益為 19.43 億元，年減 41.83%，獲利近乎腰斬，但仍是最賺錢的航空業者，不過，空服員罷工事件延燒至 7 月，預期第 3 季營運將受衝擊。

根據民航局報告指出，上半年 8 家國籍航空中僅華航、德安、凌天虧損。華航受機師罷工事件影響，第 1 季虧損 2.43 億元，第 2 季虧損擴大至 6.86 億元，是虧損最多的航空公司。

長榮今年第 1 季獲利高達 19.1 億元，但第 2 季受空服員罷工事件衝擊，6 月營收較去年同期大幅縮減，所幸 4、5 月維持正成長，因此，長榮上半年仍獲利 19.43 億元。

而長榮旗下子公司立榮表現不錯，上半年稅後純益 4.7 億元，年增逾 5%，獲利排行榜位居第 2。

華航旗下的廉價航空虎航，稅後純益為 4.69 億元，年減 30.35%，獲利排名遭立榮超車，滑落至第 3 名。不過，華航另一家子公司華信，則從去年第 3 季起轉盈，今年上半年稅後純益 5568 萬元，獲利持續看俏。

遠東航空近年積極引進 ATR 客機，搶攻國內航線市場，上半年獲利 4439 萬元，擺脫去年同期虧損 7352 萬元的陰影，表現亮眼。

而國內專營離島航線的德安航空，上半年虧損 1102 萬元，較去年同期虧損 40.5 萬元，虧損金額持續擴大。