WEF全球競爭力報告 我排名第12 東亞排第4

國發會今 (9) 日宣布，根據瑞士世界經濟論壇 (WEF)2019 年全球競爭力報告，台灣今年在 141 個受評比國家中，排名第 12，較去年進步 1 名，在東亞地區排名僅次新加坡、香港、日本位居第 4，領先韓國及中國。

國發會表示，台灣今年在 12 個中項評比，9 項較去年進步，其中以總體經濟穩定、創新能力與金融體系 3 項表現最佳，分別拿下第 1 名、第 4 名與第 6 名，創新能力更僅次於德國、美國、瑞士續居全球 4 大創新國，主要是台灣在專利權數量、產業群聚完善普遍程度、研發支出占 GDP 之比重居有優勢。

從細項來看，國發會表示，台灣今年在土地管理品質、通膨率、政府債務占 GDP 比率變動、保險費總額占 GDP 比重、金融業逾放比率皆位居全球第 1 名，電力普及度則位居第 2 名。

而待加強的項目，包括法律效率、政府應對變遷效率、中高等教育者具備企業所需技能程度、教學創意與啟發式程度、平均關稅稅率、關稅複雜度、僱用外國勞工的容易度、破產法規架構、開辦新事業所需天數等，排名皆在 50 名之後，顯示政府仍須加強。

國發會表示，WEF 全球競爭力排名評比項目分為環境便利性、人力資本、市場及創新生態體系等 4 大類、12 大面向，可視為對國家經濟社會總體檢，政府將針對相對落後的項目，並因應數位經濟、人口與社會變遷等趨勢，積極檢討改進。