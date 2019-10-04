【日盛投顧】指數區間震盪

◆盤勢分析

1. 因周四晚間美股四大指數止跌回升，帶動早盤加權指數跳空開高，但因 2330 台積電走低與亞股轉弱，指數盤中快速翻黑。午盤過後市場買氣逐漸回籠，指數緩步收高，最終報收 10894.48 點，上漲 18.57 點，漲幅 0.17%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股持續在月線之上震盪，收長上下影線的小黑 K 棒，顯示多空持續拉鋸。

(2) 量能：成交量小增至 1,226.54 億元，仍維持低量的震盪盤型。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值回升、MACD 柱狀體下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 27.68 億元；外資 - 8.41 億元、投信 + 3.75 億元、自營 - 23.02 億元。

3.OTC 指數開平後震盪走低，部分中、小型電子股市場追價意願低，終場指數下跌 0.13%，終止連續第三根紅 K 走勢。

IC 設計、IP 走勢亮眼

1. 半導體相關：2330 台積電股價頻創新高，市場看好對 5G、AI、物聯網、邊緣運算的後勢，帶動測試平台 6510 精測開高震盪、封裝 6451 訊芯 - KY 上漲超過 4.5%；IP 服務相關的 3443 創意、3035 智原、6643M31、6533 晶心科漲勢整齊。

2.IC 設計：2458 義隆電 9 月營收創歷史新高，4Q19 淡季不淡，外資調高評等，周五股價爆量收上 90 元；另高速傳輸 4966 譜瑞 - KY、驅動 IC8016 矽創、影音 2379 瑞昱強勢上攻。

3. 面板：面板雙虎 3481 群創、2409 友達，股價基期低，週五長紅轉強。

4. 散熱組群：族群內個股持續輪動，週五 3653 健策、3483 力致漲幅超過 4%。

5. 操作建議：近期國際股市隨消息面呈現大幅波動，短線台股追價力道薄弱，預估指數呈將呈現高檔震盪。操作上，建議朝 5G 相關的 PCB、散熱、網通，與蘋概股相關個股為主。