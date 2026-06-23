鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-23 17:36

台股今 (23) 日終場收在最低 47,100.65 點，下跌 640.86 點或 1.34%，不僅 4 萬 8 點曇花一現，指數更陷入 4 萬 7 保衛戰，日 K 線中止連 6 紅，成交量 1.6 兆元。外資轉為賣超 385.92 億元，主要賣超台玻 3.8 萬張、鴻海 3.2 萬張。

外資期現貨「高空」操作 賣超385億元 台指期貨空單大增至7.6萬口創歷史高。(圖：shutterstock)

觀察三大法人今日動向，合計賣超 483.6 億元，外資、自營商同站賣方，投信獨站買方。外資由買轉賣，賣超 385.92 億元；投信由賣轉買，買超 72.16 億元；自營商由買轉賣，賣超 169.84 億元。

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台股今日除遭外資提款，外資台指期貨未平倉淨空單大增 6,212 口，來到 76,502 口；且大盤融資餘額昨日亦大增 119.96 億元，來到 6050.42 億元，期貨空單與融資餘額雙雙創下歷史新高。

亞股同樣臉綠，南韓股市在突破 9000 點大關後自高點崩跌，盤中暴跌逾 8% 觸發史上第十次熔斷機制暫停交易，AI 記憶體龍頭 SK 海力士重挫逾 10%，拖累韓股終場大跌 9.99%、下跌 910.71 點，收 8203.84 點。日本日經指數同樣重挫，日經指數終場大跌 2565.58 點或 3.55%，失守七萬點大關，收 69788.38 點，快閃記憶體大廠鎧俠暴跌 16%。

外資今天大舉買入華航 3.4 萬張，也買超京元電子 3.2 萬張、聯電 2.8 萬張，並敲進凱基金 2.3 萬張、台新新光金 2.1 萬張、00918 大華優利高填息 30 1.9 萬張。另外也買入彰銀 1.9 萬張、臺企銀 1.7 萬張、00919 群益台灣精選高息 1.5 萬張，並買超強茂 1.4 萬張。

外資主要賣超台玻 3.8 萬張，也賣超鴻海 3.2 萬張、友達 2.9 萬張，並賣出 0050 元大台灣 50 2.8 萬張、兆豐金 2.7 萬張、00991A 主動復華未來 50 2.6 萬張。另外也賣超遠傳 2.6 萬張、華邦電 2.5 萬張、00631L 元大台灣 50 正 2 2.5 萬張，並賣出群創 2.4 萬張。

投信主要買超南亞 4.1 萬張，也買超華邦電 4.0 萬張、兆豐金 2.8 萬張，並敲進遠傳 2.5 萬張、永豐金 2.5 萬張、華南金 2.2 萬張。另外也買入第一金 1.6 萬張、南亞科 1.6 萬張、遠東新 1.2 萬張，並買超玉山金 1.1 萬張。