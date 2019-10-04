紐約匯市—Fed降息預期攀至88%！日圓飆4周新高 美元落英鎊彈

週四 (3 日) 美元指數回落 0.09%，盤中急轉直下，最低來到 98.63，爾後跌幅略為收斂，因 美國公布 9 月 ISM 非製造業指數降至 52.6，創下三年新低，市場擔憂全球衰退加劇，避險貨幣再度受到追捧，日圓兌美元上揚 0.26%， USD/JPY 來到 106.89，跌破 107 關卡，創下一個月新低。

USD/JPY 4 小時線 (來源: Trading Economics)

此外，美歐貿易衝突擴大，美國公布新關稅清單，對乳酪、威士忌以及飛機等歐盟輸美產品開徵新關稅，並將於 10 月 18 日起生效，歐盟震怒揚言反制，市場持續擔心貿易戰將拖累全球經濟，美國 2 年期公債殖利率降至 1.38%，創下 2017 年 9 月以來的新低點。

紐約 OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 認為：「很明顯的，美國許多主要數據都在下降的趨勢當中，似乎已經證實了經濟放緩的擔憂，儘管服務業仍在增加就業機會，但幅度放慢，若未來幾個月進一步疲弱，將可能產生連鎖反應」。

達拉斯 Fed 行長卡普蘭支持盡快採取更多行動。卡普蘭認為，儘管不能對單一的經濟數據過度解讀，不過如果等到更廣泛的經濟疲軟顯現出來，就太慢了。

市場對 Fed 降息預期加深。最新 FedWatch 顯示，10 月份降息一碼的機率，已提高至 88.2%。至於降息對美元的影響，多數分析師仍認為，即便美國再度降息，美國經濟的仍相對其他國家來的穩定，短線上美元的回落應該只是暫時性的。最新的期貨數據也顯示，市場押注美元未來三個月仍持續走高。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: Trading Economics)

英鎊兌美元反彈 0.31%，盤中一度回到 1.24 之上。英國總理強生樂觀看待最新的脫歐提案，歐盟執委會主席容克也表示，歐盟完全支持愛爾蘭，英國提出的協定方案內容 「正面有新意」，將對提案保持開放態度，不過還未完全被說服。