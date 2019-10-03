〈每日外資外匯觀點〉衰退恐慌又起 阻斷強勢美元上攻路

美國公布 ISM 製造業指數 PMI 跌到 10 年新低後，有「小非農」之稱的 ADP 9 月新增就業人數成長持續縮水，來到 3 個月低點，使得美國勞動部 4 日 (周五) 公布 9 月非農就業人口更加受到市場關注，美元指數周四亞洲盤交易時段，進一步跌破 99.1。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

東京三菱日聯首席金融經濟學家 Chris Rupkey 表示，就業數據通常是經濟走勢的先行指標，通常經濟衰退前兆是就業新增持續 2-3 周下滑，目前美國經濟尚未惡化至此，本周仍須觀察後續非農就業數據公布。

AmeriVet Securities 分析師指出，製造業數據公布後，CME 的 FedWatch 工具顯示，市場預期聯準會十月降息 25 個基點的機率已從先前的 40% 升高到 64.7%，一旦非農數據疲軟，預期降息 25 個基點的機率將升高至接近 100%。

外匯網站 FX Street 獨立分析師 Joseph Trevisani 提醒投資人對新增就業人數放緩的趨勢要有所警惕，在 ISM 製造業指數連續兩個月跌破景氣榮枯線 50 後，若 ADP 就業數據和非農數據成長均放緩，意味著企業的受挫情緒已經蔓延至勞動力市場。

西太平洋匯市策略師 Sean Callow 表示，製造業數據疲弱令市場大感意外，利空影響很可能再延續一段時間，投資人正企圖從周五的非農就業數據中，尋求美國經濟健康的支撐力道。

紐約梅隆銀行分析師則在報告中指出，製造業 PMI 低於榮枯線的收縮狀態對 9 月美國勞動市場數據帶來消極影響，聯準會在本月利率決議前將不得不接受支持經濟的兩大支柱勞動力市場和消費者開支正在弱化的事實。