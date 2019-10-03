壞消息連發 英股最慘！一天蒸發630億英鎊 創3年半最大跌幅

全球股市經歷了糟糕的 10 月開局，其中英國的富時 100 指數 (FTSE 100) 表現最差，經歷了 3 年半以來最糟糕的一天。

週三 (2 日) 英國富時 100 指數大跌超過 3%，創下 2016 年 1 月來最差的單日表現。一天之內，股市市值就蒸發了 630 億英鎊，影響數百萬的退休基金投資。

FTSE 100 指數表現 (來源: BBC)

歐洲各國股市也同步下挫，德國指數 (DAX) 下跌 2.8%，法國 CAC40 指數跌幅更超過 3%。

美國公布 9 月小非農 ADP 僅增 13.5 萬人，不及市場預期。擔憂衰退的恐慌氣氛濃厚，此外，美國公布計劃對歐盟飛機征收 10% 的關稅，對農產品和其他產品征收 25% 的關稅，將自 10 月 18 日起生效。貿易衝突擴大，市場擔心持續的貿易戰將會拖累全球經濟。

此外，前日公布之美國 9 月 ISM 製造業指數降至 47.8，創下十多年新低，加劇美國也恐落入衰退的擔憂。

Seven Investment Management 分析師 Ben Kumar 認為：「有鑑於全球主要國家仍沉浸在經濟下行的擔憂當中，相對體質較好的美國出現警訊，提高了市場投資人的憂慮」。

在英國方面，英國總理強生提出最後一份脫歐提案，在愛爾蘭邊境做出提議，在過渡期之後，北愛爾蘭將隸屬英國海關，而非歐盟關稅。據悉歐盟方面拒絕的可能性高。

此外，英國政府計劃議會從 10 月 8 日晚上起休會，市場擔憂英國脫歐問題難以順利解決，投資人關注英國女王於 10 月 14 日的演講。

SlateStone Wealth 策略投資長 Robert Pavlik 指出，中國經濟的下行，也是導致投資人拋售股票的主要原因之一。

「所有負面因素疊加在一起，市場更加擔心全球經濟正在走下坡，投資人加速拋售股票，站在觀望的一方」Robert Pavlik 表示。

不過分析師 Ben Kumar 也提醒，現在要確認全球經濟已步入衰退趨勢，還太早了。

「只是一兩天的行情，無法就此斷定所有事情，人們經常反應過度，現在這個世界上，每個人遇到事情都是先嚇壞了，才來探究為什麼。這只是很多負面因子同時出現的日子之一」Ben Kumar 表示。