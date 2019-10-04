央行喊不降息 新台幣飆逾1角 升破31元大關 3力道可望推升升值

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2019年10月4號11點29分

央行總裁楊金龍透露今 (2019) 年底之前都不會降息，新台幣匯率今 (4) 日揮別連 7 日貶值，再度重回升值軌道，盤中強升超過 1 角，升破 31 元大關。匯銀人士表示，不降息預期、外資加持、台商回流等 3 大力道，持續推升新台幣升值。

9 月以來，新台幣持續在 31 元上下震盪，連 7 貶後，昨日收在 31.064 元近三周新低點，不過今日由貶轉升，盤中一度升值 1.31 角，最高衝到 30.933 元兌 1 美元價位，再度升破 31 元大關。

匯銀人士表示，新台幣強升，主因在央行總裁楊金龍表示，9 月下旬的第三季理監事會議到目前為止，央行所掌握的經濟資料都沒有改變，因此沒有打算降息，「明示」利率將連 14 季維持不變。

匯銀人士進一步指出，台灣央行向來落後降息，在歐美各國降息，而台灣沒降的空窗期時間，新台幣將有升值空間。如今央行總裁「明示」利率將連 14 季維持不變，反觀美國聯準會年底前可能再降息，一來一往下，美元利息變少，熱錢將從美國流出，湧進新興市場，如台灣，受熱錢簇擁，新台幣不升也難。

匯銀人士表示，台股高現金殖利率，對外資極具吸引力，台股現金殖利率超過 4% 以上，高於中國、泰國等大多數新興國家股市，預期外資可能會盤算在台灣股、匯市兩頭賺的策略。

最後匯銀人士認為，台商回流政策，以及境外資金匯回條例也已經通過，資金回流也將是推升新台幣升值的關鍵力道。