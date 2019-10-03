紐約匯市—美丟關稅炸彈 衰退恐慌又起！日圓漲近百點 美元力守99大關

週三 (2 日) 美元指數早盤奮力上拉突破 99.4 後，盤中再度急轉直下，一度跌破 99 的整數關卡。美國公布 9 月小非農 ADP 僅增 13.5 萬人，不及市場預期。擔憂衰退的恐慌氣氛濃厚，避險貨幣受到追捧，日圓為漲幅最高貨幣，對美元急拉，USD/JPY 逼近 107 關卡。

USD/JPY 15 分鐘線 (來源: Trading Economics)

此外，接近收盤時，美國公布計劃對歐盟飛機征收 10% 的關稅，對農產品和其他產品征收 25% 的關稅，將自 10 月 18 日起生效。貿易衝突擴大，加上前日公布之美國 9 月 ISM 製造業指數降至 47.8，創下十多年新低，市場擔心持續的貿易戰將會拖累全球經濟，美國也恐因此落入衰退。

加拿大 Exchange Bank 外匯策略主管 Erik Bregar 認為：「昨日疲弱的 ISM 數據中，就業也相當疲軟，今天公布的 ADP 報告證明了這一點，我真的很想知道，聯準會何時會停止假裝美國經濟還是一切正常」。

針對美元走勢看法，許多分析師認為，美國經濟的仍相對其他國家好些，美元的收益也較高，因此美元的回撤應該只是暫時性的。

倫敦 CMC Markets 的分析師 Michael Hewson 表示，美國製造業的疲弱，若擴大蔓延到服務業，才會對聯準會貨幣政策與美元的前景帶來重大影響。

最新 FedWatch 顯示，10 月份降息一碼的機率，一天之內由 62% 提高至 77%。市場聚焦周五的非農就業報告，與下周美中雙方的高級別會議。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: Trading Economics)

其他貨幣方面，英鎊兌美元小跌 0.02% 至 1.2299，英國總理強生提出最後一份脫歐提案，在愛爾蘭邊境做出提議，在過渡期之後，北愛爾蘭將隸屬英國海關，而非歐盟關稅。據悉歐盟方面拒絕的可能性高。此外，英國政府計劃議會從 10 月 8 日晚上起休會，市場關注英國女王於 10 月 14 日的演講。

加幣兌美元暴跌 0.82%，EIA 公布商業油庫存增加 310 萬桶，加幣隨油價下跌拖累走低。