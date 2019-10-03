中企進口黃豆動作頻頻 分析師：預防談判變數

自中國開始向進口商分配 200 萬頓的免關稅配額後，中國企業本週出現幾波黃豆搶購潮。不過，分析師認為，與其說這是對貿易談判前景的信心展現，也可能顯示出黃豆壓榨商 (soybeans crusher) 對於談判前景出現變化而做出的預防動作。

美國農業部指出，中國企業週一 (30 日) 購買多達 60 萬噸美國黃豆，並於週三 (2 日) 再買 46. 萬噸美國黃豆。根據美國農業部數據，自 9 月初恢復採購後，中國已向美國購買超過 210 噸黃豆。

INTL FCStone 亞洲大宗商品部門分析師 Darin Friedrichs 指出，中國積極購買美國黃豆，可能是認為談判結果可能出現變化，因此希望在談判失敗及禁止進口的情況發生前盡快下訂單。

此前受懲罰性關稅影響，中國自美國進口黃豆數量大幅下滑，創 10 逾年來新低，美國農民因此損失產慘重。經幾次談判後雙方釋出善意，中國以免關稅特殊方案恢復進口美國農產品。

此外，市場也傳出黃豆採購是因利潤考量。由於取消懲罰性關稅，與巴西黃豆相比，美國黃豆為中國壓榨商帶來較多利潤，因此更具吸引力。

圖：彭博

知情人士稱，除了本週購入約 100 萬噸黃豆外，中國國有與私人企業計畫再買至少 6 批美國黃豆，相當於 40 萬噸。

北京與華盛頓預計在 10 月 10 日於華盛頓舉行雙邊高級別官員貿易談判，貿易局勢進展備受市場關注。

截至今 (3 日) 下午 6 時許，芝加哥交易所基準黃豆期貨上漲 0.04%，報每蒲式耳 9.13 美元。

圖：Investing.com

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