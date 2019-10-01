傳中國再買60噸美國黃豆 助漲芝商所黃豆期貨

據《路透》引述知情人士消息稱，中國開始向進口商分配最高 200 萬噸免關稅配額之後，週一 (30 日) 已有中國企業購買了多達 60 萬噸的美國黃豆，將於 11 月至 1 月期間裝運。

消息傳出後，芝加哥交易所基準黃豆期貨週一 (30 日) 收報每蒲式耳 9.04 美元，創 7 月 29 日來最高，而截至台北時間週二 (1 日) 亞洲交易時段，黃豆期貨價格是繼續走高。

黃豆日線走勢圖 圖片來源：investing.com

消息人士表示，現已售出 2-10 艘船貨物，每艘可裝運約 6 萬噸黃豆，買家包括中國民營及國營企業。

北京與華盛頓預計下週開始雙邊高級別官員談判，試圖結束近 15 個月的貿易戰。這場貿易戰導致美國農產品出口大減，並擾亂了全球市場。

上個月美中副手級別會談之後，中國進口商上週從美國進口了逾 100 萬噸黃豆，這是自 6 月以來，中國對美國最大一波黃豆採購行動。

自去年中美貿易戰爆發以來，中國對美國農產品課徵報復關稅，因此黃豆多改由南美進口，僅在幾次談判前為釋出善意，以免關稅的特殊方案進口農產品。

美國農業部 (USDA) 發布季度穀物庫存報告中估計，截至 9 月 1 日，美國黃豆供應量為 9.13 億蒲式耳，這低於 9.82 億蒲式耳的預估值，也有助黃豆期貨的漲勢。