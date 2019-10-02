AI助推企業數位轉型 緯創瞄準製造研發、人員管理

經濟部工業局今 (2) 日舉辦 AI 產業啟航暨 AI HUB 啟動大會，緯創 (3231-TW) 副董暨總經理黃柏漙表示，緯創從 4 年前開始進行數位轉型，2 年前更成立 AI 人工智慧委員會，將 AI 導入到工廠、研發部門、人資，涵蓋智慧製造、能源管理、財務及研發管理等，提升良率與研發能量，未來也將導入到印度工廠。

黃柏漙進一步表示，企業導入 AI 人工智慧有一定的難度，主要是因費用高、速度慢，加上需要投入資源及人才很多，緯創也導入亞馬遜 AWS、微軟提供的雲端軟體，協助降低 AI 工程師的工作負擔。

緯創利用 AI 人工智慧進行企業的數位轉型，以智慧工廠來說，利用 AI 進行產品外觀檢測，包含電路板、零組件位置、機殼有沒有偏移，而將 AI 應用在人資上，可以收集數據藉以降低人員流動率，也讓公司經營團隊能提早因應。

黃柏漙表示，除將 AI 導入到緯創內部培訓外，也推出給外部企業使用，包含金控業、塑化龍頭，甚至連養雞場都導入 AI 課程，未來也不排除導入到醫療產業上。

隨著 AI 技術發展，經濟部次長林全能也表示，亞馬遜、台灣微軟、Google 等也都在台設立 AI 研發中心，可望進一步促使台灣達成產業 AI 化、AI 產業化的目標，AI 的應用也將不僅止於建築、製造、零售、職安、醫療等產業，而是普遍融入於日常生活中。