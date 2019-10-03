聯發科5G晶片進度、價格雙獲肯定 外資上調目標價至460元

聯發科 (2454-TW) 再獲外資點名看好，在 4G 至 5G 的過渡期間表現不同於以往，晶片進度、價格皆具競爭力，聯發科第 2 顆 5G 晶片較高通提早 1 季量產，後者則因研發資金較高通集中，有助成本效益最大化，綜效可望發揮，重申買進評等，並上調目標價至 460 元。

外資表示，聯發科先前在通訊世代過渡期中，競爭力相對較弱，包括 2G 至 3G、3G 至 4G，以 2G 至 3G 來看，聯發科受制高通專利優勢，客戶多需支付高通專利使用費，間接讓高通掌握客戶及出貨量，隨著多年的專利累積，加上研發資金集中奏效，聯發科第 2 顆 5G 晶片，將在明年第 2 季量產，時程較對手高通快了 1 個季度。

外資認為，高通為因應明年下半年美國市場，推出支援毫米波的新 iPhone，忽略中國市場在未來的 2-3 年，僅需低頻段的 Sub 6 GHz，反之，聯發科一開始專注低頻段 Sub 6 GHz，帶動量產進度超前，加上研發資源集中，有助提供客戶高性價比產品。

整體而言，外資看好，聯發科明年 5G 晶片出貨量將達 0.35-0.45 億套，並看好，隨著中國一線大廠 OPPO、VIVO 採用其第 1 顆 5G 晶片，將有機會延續採用其第 2 顆 5G 晶片，且第 2 顆晶片瞄準中低階市場，可望獲其他廠如小米等跟進採用。