5G頻譜競標申請 5家電信均完成送件

年底 5G 頻譜競標申請一如外界預期，5 家電信業者均向 NCC 完成遞件作業，由遠傳 (4904-TW) 上週三 (9 月 25 日) 率先完成申請作業，也是最早申請的業者，其他依序為台灣大 (3045-TW)、中華電 (2412-TW)、亞太電 (3682-TW) 及台灣之星。

據 NCC 時程規畫，5G 申請受理時間截止時間為 10 月 3 日，申請截止後開始進行審查，並就後續競標程序舉辦流程說明會，且在 12 月 10 日公開競標，競標將採兩階段，預期能在明年中開台。

中華電今 (2) 日下午由副總經理林國豐率隊，並帶著 12 箱資料送進 NCC，針對年底 5G 頻譜競標，他也提出 4 大方向，分別為鞏固市場地位、提升客戶體驗、創新應用服務、鏈結垂直領域，最終目標是鞏固市場地位、提升用戶體驗、創新應用服務及鏈結垂直領域。

林國豐表示，5G 是 4G 的延伸且被過度期待，未來產業升級只靠 5G 是無法完成，創新應用需加上 ICT 與 AI 人工智慧，再結合系統整合，若以目前 4G 網速來看，其實與韓國 5G 網速差距不大，甚至比韓國 5G 快。

總經理郭水義指出，中華電擁有堅強的電信網路、頻譜資源，將以開放心態跟角度與產業鏈合作，一同掌握 5G 新商機。

遠傳則在 9 月 25 日向 NCC 完成 5G 頻譜競標遞件申請，遠傳指出，將全力衝刺，以取得最有效率的頻譜資源，並期望 5G 正式商轉時，提供用戶可靠、多元的創新應用；台灣大已於 10 月 1 日完成送件，盼希望透過 5G 科技為用戶提供更創新、美好的使用體驗，並期許台灣電信業能共存共榮，做出更多正面貢獻。

亞太電也在今日上午 9 時 30 分, 完成 5G 頻譜遞件申請，台灣之星則在今日下午 4 時左右，前往 NCC 完成送件。